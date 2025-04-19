Будут получать "как военнослужащие": государство увеличило выплаты курсантам военных вузов

Кабинет министров Украины принял постановление Министерства обороны о повышении денежного обеспечения курсантам высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений вузов и учреждений профессионального предвысшего военного образования.

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Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Увеличиваем финансовую поддержку будущих офицеров", — написал Умеров.

По его словам, базовый размер денежного обеспечения курсантов возрастет до 8 000 грн.

"Отличники выпускного курса и те, кто проходит стажировку, смогут получать до 20 100 грн — как военнослужащие по контракту", — отметил Умеров.

Министр обороны Украины подчеркнул, что соответствующее постановление Кабмина вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 марта 2025 года.

"Наши будущие командиры должны получать не только качественную подготовку, но и чувствовать уверенность в своем будущем", — подчеркнул Умеров.

Пост Рустема Умерова Фото: скриншот

Напомним, 16 апреля "Армия TV" опубликовало рекламу "Контракт 18-24".

17 апреля в Национальной полиции сообщили, что гибель курсанта в Хмельницком расследуют как самоубийство.