Гибель курсанта в Хмельницком расследуют как самоубийство, — полиция

Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств смерти курсанта Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого.

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Об этом рассказала пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко, пишет "Укринформ". Она отметила, что уголовное производство возбуждено по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.

"По данному факту зарегистрировано уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство, с пометкой "самоубийство", — уточнила Юлия Шевченко.

Смерть курсанта в академии: что известно

В 10 часов 17 апреля в туалете Национальной академии пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого нашли тело курсанта. 20-летний парень имел пулевые ранения. На место происшествия вызвали карету "скорой помощи" и правоохранителей.

Погибший курсант был родом из Черниговской области. В прошлом году он поступил на обучение в академию и был курсантом первого курса.

Напомним, на Полтавщине застрелили работника ТЦК, который сопровождал мобилизованных. Через несколько часов правоохранители задержали злоумышленника.

Добавим, что 14 апреля в сети "Ровно главное" обнародовало кадры, где неизвестный мужчина выстрелом в голову убил собаку, держа ее на поводке. Также журналисты сообщили, что он устраивает собачьи бои. Позже правоохранители объявили его в розыск. Позже стало известно, что уже находится в следственном изоляторе за совершение других преступлений.