Устраивал собачьи бои и расстреливал: на Ровенской области полиция объявила в розыск мужчину

В Ровенской области правоохранители объявили в розыск мужчину, который устраивал собачьи бои, а также ради развлечения на камеру расстреливал собак.

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Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

"По факту жестокого обращения с животными следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. На поиски злоумышленника и установление всех обстоятельств происшествия привлекли работников уголовного розыска, следователей и сотрудников уголовного анализа", — говорится в сообщении.

14 апреля в сети "Рівне головне" обнародовало кадры, где неизвестный мужчина выстрелом в голову убил собаку, держа ее на поводке. Также журналисты сообщили, что он устраивает собачьи бои.

"На Ровенщине изверг в охотничьем хозяйстве "Полесские Сарны" устраивает собачьи бои и стреляет собакам в голову ради развлечения", — говорится в сообщении.

Видео жестокого обращения с собаками вызвало возмущение в сети, и на него также отреагировали правоохранители.

Напомним, что в США задержали мужчину, который издевался над собакой породы золотистый ретривер. Правоохранители получили запись, на которой видно, как мужчина подвешивает пса на поводке, а затем бьет кулаком по голове.

Ранее сообщалось об 11-летнем мальчике, которого завалило четырехметровой кучей обломков во время урагана Хелен. Ребенка спас пес, который вылез на кучу и лаял, привлекая внимание спасателей.