Влаштовував собачі бої і розстрілював: на Рівненщині поліція оголосила в розшук чоловіка

У Рівненській області правоохоронці оголосили в розшук чоловіка, який влаштовував собачі бої, а також заради розваги на камеру розстрілював собак.

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Про це повідомили у поліції Рівненщини.

"За фактом жорстокого поводження із тваринами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України. На пошуки зловмисника та встановлення всіх обставин події залучили працівників карного розшуку, слідчих та співробітників кримінального аналізу", — йдеться в повідомленні.

14 квітня в мережі "Рівне головне" оприлюднило кадри, де невідомий чоловік пострілом в голову вбив собаку, тримаючи її на повідку. Також журналісти повідомили, що він влаштовує собачі бої.

"На Рівненщині нелюд у мисливському господарстві "Поліські Сарни" влаштовує собачі бої та стріляє собакам у голову задля розваги", — йдеться в повідомленні.

Відео жорстокого поводження із собаками викликало обурення в мережі, і на нього також відреагували правоохоронці.

Нагадаємо, що у США затримали чоловіка, який знущався із собаки породи золотистий ретривер. Правоохоронці отримали запис, на якому видно, як чоловік підвішує пса на повідку, а потім б'є кулаком по голові.

Раніше повідомлялося про 11-річного хлопчика, якого завалило чотириметровою купою уламків під час урагану Хелен. Дитину врятував пес, який виліз на купу і гавкав, привертаючи увагу рятувальників.