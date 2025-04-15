Мужчина, которого объявили в розыск за убийство собак, находится в СИЗО за другие преступления, — полиция

Мужчина, которого ранее объявили в розыск за устройство собачьих боев и убийство собак, уже находится в следственном изоляторе за совершение других преступлений.

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Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Правоохранители рассказали, что им оказался 42-летний житель Ровенского района. В СИЗО он находится за незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное организованной группой, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины) и за покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 115 УК Украины).

В полиции отметили, что 14 апреля, около 17:30 в одном из телеграмм-каналов обнаружено видео, где неизвестный мужчина выстрелом в голову застрелил собаку, держа ее на поводке. Установлено, что событие произошло в 2021 году.

В связи с жестоким обращением с животными следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Кроме этого, по факту создания с целью распространения видеоматериалов, пропагандирующих культ насилия и жестокости, полицейские дополнительно внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 300 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, накануне местные Telegram-канал обнародовали видео, где неизвестный мужчина выстрелом в голову убил собаку, держа ее на поводке. Также журналисты сообщили, что он устраивает собачьи бои. По факту жестокого обращения с животными правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины и объявили мужчину в розыск.

Ранее в США задержали мужчину, который издевался над собакой породы золотистый ретривер. Правоохранители получили запись, на которой видно, как мужчина подвешивает пса на поводке, а затем бьет кулаком по голове.