Чоловік, якого оголосили в розшук за вбивство собак, перебуває в СІЗО за інші злочини, — поліція

Чоловік, якого раніше оголосили в розшук за влаштування собачих боїв та вбивство собак, вже перебуває в слідчому ізоляторі за скоєння інших злочинів.

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Про це повідомили в поліції Рівненської області.

Правоохоронці розповіли, що ним виявився 42-річний житель Рівненського району. В СІЗО він перебуває за незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене організованою групою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України) та за замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 115 КК України).

В поліції зазначили, що 14 квітня, близько 17:30 в одному з телеграм-каналів виявлено відео, де невідомий чоловік пострілом в голову застрелив собаку, тримаючи її на повідку. Встановлено, що подія відбулась у 2021 році.

У зв'язку із жорстоким поводженням із тваринами слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України. Крім цього, за фактом створення з метою розповсюдження відеоматеріалів, які пропагують культ насилля та жорстокості, поліцейські додатково внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 300 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, напередодні місцеві Telegram-канал оприлюднили відео, де невідомий чоловік пострілом в голову вбив собаку, тримаючи її на повідку. Також журналісти повідомили, що він влаштовує собачі бої. За фактом жорстокого поводження із тваринами правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України та оголосили чоловіка в розшук.

Раніше у США затримали чоловіка, який знущався із собаки породи золотистий ретривер. Правоохоронці отримали запис, на якому видно, як чоловік підвішує пса на повідку, а потім б'є кулаком по голові.