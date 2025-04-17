В Хмельницком в академии пограничной службы нашли тело курсанта в академии

В Хмелницком в помещении Национальной академии пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого нашли тело курсанта. 20-летний парень имел пулевые ранения.

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Об этом пишет vsim.ua.

Тело курсанта обнаружили утром, в 10 часов, 17 апреля в туалете. Погибшим оказался 20-летний курсант 1 курса. На его теле обнаружили огнестрельные ранения.

"На место сразу вызвана карета "скорой помощи", а также представители правоохранительных органов. Сейчас обстоятельства происшествия выясняются, ведется следствие, а также проводится внутреннее расследование", — сообщили в академии.

Известно, что погибший курсант был родом из Черниговской области. Он имеет полное среднее образование. В прошлом году он поступил на обучение в академию и был курсантом первого курса.

"Характеризовался положительно, учился хорошо, имел общительный характер. Предварительные версии обстоятельств и причины может озвучить только следствие", — информируют в НАГПСУ, — Академия выражает слова соболезнования родителям парня из-за этой трагедии".

Пока что полиция Хмельницкой области информацию о гибели курсанта не комментировала.

Напомним, что в Луцке в помещении объединенного городского территориального центра и соцподдержки обнаружили тело председателя ВВК. По факту смерти врача полиция открыла уголовное производство.