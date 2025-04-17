У Хмельницькому в академії прикордонної служби знайшли тіло курсанта

В Хмельницькому в приміщенні Національної академії прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького знайшли тіло курсанта. 20-річний хлопець мав кульові поранення.

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Про це пише vsim.ua.

Тіло курсанта виявили вранці, о 10 годині, 17 квітня в туалеті. Загиблим виявився 20-річний курсант 1 курсу. На його тілі виявили вогнепальні поранення.

"На місце відразу викликана карета "швидкої допомоги", а також представники правоохоронних органів. Наразі обставини події з’ясовуються, триває слідство, а також проводиться внутрішнє розслідування", — повідомили в академії.

Відомо, що загиблий курсант був родом із Чернігівської області. Він має повну середню освіту. Минулого року він вступив на навчання до академії і був курсантом першого курсу.

"Характеризувався позитивно, навчався добре, мав товариський характер. Попередні версії обставин та причини може озвучити тільки слідство", — інформують в НАДПСУ. — Академія висловлює слова співчуття батькам хлопця через цю трагедію".

Поки що поліція Хмельницької області інформацію про загибель курсанта не коментувала.

Нагадаємо, що у Луцьку в приміщенні об'єднаного міського територіального центру та соцпідтримки виявили тіло голови ВЛК. За фактом смерті лікаря поліція відкрила кримінальне провадження.