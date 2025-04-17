Загибель курсанта в Хмельницькому розслідують як самогубство, — поліція

Правоохоронні органи розпочали розслідування обставин смерті курсанта Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Related video

Про це розповіла речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко, пише "Укрінформ". Вона зазначила, що кримінальне провадження порушено за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

"За цим фактом зареєстровано кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, із позначкою "самогубство", – уточнила Юлія Шевченко.

Смерть курсанта в академії: що відомо

О 10 годині 17 квітня в туалеті Національної академії прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького знайшли тіло курсанта. 20-річний хлопець мав кульові поранення. На місце події викликали карету "швидкої допомоги" та правоохоронців.

Загиблий курсант був родом із Чернігівської області. Минулого року він вступив на навчання до академії та був курсантом першого курсу.

Нагадаємо, на Полтавщині застрелили працівника ТЦК, який супроводжував мобілізованих. Через кілька годин правоохоронці затримали зловмисника.

Додамо, що 14 квітня в мережі "Рівне головне" оприлюднило кадри, де невідомий чоловік пострілом в голову вбив собаку, тримаючи її на повідку. Також журналісти повідомили, що він влаштовує собачі бої. Пізніше правоохоронці оголосили його в розшук. Пізніше стало відомо, що вже перебуває в слідчому ізоляторі за скоєння інших злочинів.