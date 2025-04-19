Отримуватимуть "як військовослужбовці": держава збільшила виплати курсантам військових ВНЗ

Кабінет міністрів України ухвалив постанову Міністерства оборони про підвищення грошового забезпечення курсантам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вишів та закладів фахової передвищої військової освіти.

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Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Збільшуємо фінансову підтримку майбутніх офіцерів", — написав Умєров.

За його словами, базовий розмір грошового забезпечення курсантів зросте до 8 000 грн.

"Відмінники випускного курсу та ті, хто проходить стажування, зможуть отримувати до 20 100 грн — як військовослужбовці за контрактом", — зазначив Умєров.

Міністр оборони України підкреслив, що відповідна постанова Кабміну набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 березня 2025 року.

"Наші майбутні командири мають отримувати не лише якісну підготовку, а й відчувати впевненість у своєму майбутньому", — наголосив Умєров.

Пост Рустема Умєрова Фото: скриншот

Нагадаємо, 16 квітня "Армія TV" опублікувало рекламу "Контракт 18-24".

17 квітня у Національній поліції повідомили, що загибель курсанта в Хмельницькому розслідують як самогубство.