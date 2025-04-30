Сім'ї загиблих на війні з РФ добровольців отримають до 15 млн гривень: Зеленський підписав закон

В Україні збільшили виплати грошової допомоги сім'ям загиблих на війні добровольців. Тепер їхні родичі отримають до 15 мільйонів гривень компенсації.

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Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Це рішення зрівнює виплати сім'ям загиблих цивільних, які захищають Україну, до рівня виплат сім'ям загиблих військових. На початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ сім'ї загиблих цивільних, які захищали Україну, отримували 1,86 млн гривень компенсацій.

У пояснювальній записці зазначено, що документ ухвалили для встановлення однакового підходу до визначення розміру грошової допомоги для родин військовослужбовців і цивільних осіб, які разом із ЗСУ, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами допомагали захищатися від російської агресії.

У фінансово-економічних розрахунках до закону наводиться загальний обсяг видатків для виплат допомоги в розмірі 1 млрд 860 млн гривень, тобто для 124 загиблих цивільних. Автори закону також підкреслили обмежений ресурс держбюджету для відповідних виплат.

Нагадаємо, в Україні збільшили розмір виплат для курсантів військових навчальних закладів. Майбутні фахівці отримуватимуть до 8 000 гривень, а випускники-відмінники та ті, хто стажуються, зможуть отримувати до 20 100 гривень.

Фокус також описував ситуацію з пенсіями в Україні. Близько третини пенсіонерів отримують близько 3,5 тисяч гривень виплат.