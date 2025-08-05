Зеленський готує нові умови для "Контракту 18–24": що відомо

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір розширити програму добровільного контракту "18–24" для ЗСУ, зокрема шляхом збільшення вікового порогу для охочих підписати контракт.

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Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі після проведення нарад зі Ставкою, військовим командуванням та урядовцями.

"Сьогодні почав день із вирішення питань, які вчора обговорювали в бригадах на Харківщині. Одним із тем виявилася програма 18–24. Вона має бути розширена. Обговорили варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений контракт", – зазначив президент.

Він доручив Міністерству оборони, Генеральному штабу та команді Офісу Президента до понеділка представити суспільству деталі змін.

Крім цього, Володимир Зеленський озвучив ще кілька важливих рішень, які ухвалили під час нарад:

доручив збільшити пряме фінансування бригад на закупівлю дронів. За його словами, кошти на це вже є;

наголосив на потребі розширити можливості підрозділів у закупівлі пікапів, зокрема спростити процедури й забезпечити пряме фінансування, як і у випадку з дронами;

зазначив, що підготовка воїнів у навчальних центрах стала ефективнішою, однак необхідно ще більше впроваджувати елементи бойового, психологічного та мотиваційного навчання;

висловив стурбованість щодо затягування з врученням державних нагород військовим через бюрократичні процедури та доручив цифровізувати процес і скоротити документообіг.

"У понеділок очікую від секретаря РНБО, Міністерства оборони, Головнокомандувача, Генерального штабу та команди Офісу доповідей про виконання", – підсумував президент.

Які основні зміни передбачає розширення програми "Контракт 18–24"

Зауважимо, що нещодавно Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про розширення програми "Контракт 18–24" за дорученням Президента Володимира Зеленського.

Зокрема, Уряд ухвалив рішення про запуск окремого напрямку програми — контрактної служби для операторів дронів, які служитимуть у Збройних силах України, Нацгвардії та Державній прикордонній службі.

Цей формат має низку особливих умов, головна з яких — чітко визначений термін служби: два роки. Передбачено також спеціальний підхід до навчання: базова підготовка триватиме до 45 днів, фахова — до 60 днів (з урахуванням наявних сертифікатів), а також 14-денний адаптаційний курс.

Як і в основній програмі, учасники отримають виплату в розмірі 1 мільйона гривень, яка здійснюється у три етапи. Після завершення служби захисники та захисниці матимуть право на додаткову державну підтримку, зокрема пільгову іпотеку під 0%.

Крім того, Міністерство оборони ініціювало законопроєкт, який передбачає можливість відстрочки від мобілізації для тих, хто відслужив за програмою "Контракт 18–24". Усі добровольці, які пройшли службу за цією програмою, зможуть отримати право на відстрочку строком на 12 місяців після досягнення 25-річного віку.

Що відомо про програму "Контракт 18–24"

Нагадаємо, за інформацією Міністерства оборони України, "Контракт 18–24" — це програма добровільної служби для громадян віком від 18 до 24 років, яка передбачає рік військової служби з посиленою підготовкою, високими виплатами (до 2 млн грн на рік), соціальними гарантіями та можливістю звільнення від призову на 12 місяців після завершення контракту. Учасники можуть самостійно обирати частину та спеціальність, проходити медичне обслуговування (включно зі стоматологією), отримувати компенсацію за житло, пільги на проїзд і комунальні послуги, іпотеку під 0% після служби, а також право на безкоштовне навчання й виїзд за кордон після року служби.

30 липня Фокус писав, що Кабінет Міністрів уже підготував розширення програми для молоді. За словами президента, представити її має прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Раніше також повідомлялося, що Володимир Зеленський підписав зміни до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Зокрема, нововведення дозволяють службу за контрактом особами, які досягли 60-річного віку