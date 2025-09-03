"Контракт 18-24" розширять на старших бійців та добровольців: кого зачеплять зміни, — Паліса (відео)

Українська влада міркує над модернізацією програми "Контракт 18-24" і розширити її на військовослужбовців цієї ж вікової категорії, які стали добровольцями до нових умов. Крім того, можливі зміни для бійців старшого віку та бійців з піхотних підрозділів.

Командування ЗСУ намагатиметься виправити певну несправедливість щодо молодих військовослужбовців, які пішли в армію до початку програми "Контракт 18-24", пояснив заступник керівника офісу президента України, полковник Збройних сил України та екскомандир 93-ї ОМБр Павло Паліса у розмові з "Суспільним".

Контракт 18-24 - Паліса про нові умови див. з 34:40

Паліса відповів на питання медіа, як планують залучати людей у ЗСУ в цілому і зокрема — у піхотні підрозділи. Представник офісу президента пояснив, що готуватимуть зміни умов "Контракт 18-24" і поширити програму на інші категорії бійців:

на військових старшого віку, які служать у піхоті;

на військових молодшого віку, від 18 до 24 років, які стали добровольцями до початку програми.

"На базі контракту 18-24 буде запропонований контракт для інших вікових категорій, так і включно, можливо, для і вже мобілізованих громадян", — пролунало на відео.

Анонсується, що серед новацій — "встановлення термінів служби, можливості звільнення і там певних пільг і так далі". Крім того, планують розширити перелік бригад, у яких можуть служити за "Контракт 18-24": поки напрацьовують процедуру призову, тренування та виплат, а потім поширять досвід.

Ще одне питання, якого торкнулись під час інтерв'ю, стосувалось можливості зниження призовного віку. Паліса запевнив, що за поточних умов на фронті й темпів мобілізації такі рішення поки не потрібні. Крім того, це "у довготривалій перспективі збереже хлопців від 18 років і старше для України".

"Зараз пониження мобілізаційного віку не розглядається. При розумінні важкості й загальної ситуації на лінії зіткнення на цей час це питання не настільки [гостре] — я маю на увазі пониження мобілізаційного віку", — чути на відео.

Контракт 18-24 — деталі

Зазначимо, Фокус писав про програму "Контракт 18-24", який в Україні запрацював з зими 2025 року. У Міноборони створили спеціальні умови для українців віком 18-24 роки, які укладуть річний контракт на службу в армії. Серед переваг — можливість обрати місце служби (з обмеженого числа підрозділів), грошова винагорода 1 млн грн, можливість виїхати за кордон та відстрочка після завершення контракту.

Нагадуємо, на початку серпня президент України Володимир Зеленський анонсував зміни у програмі "Контракт 18-24".