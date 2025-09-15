"Должны готовиться быть офицерами": в Раде раскритиковали разрешение на выезд юношей до 22 лет (видео)

Нардеп Роман Костенко считает, что разрешение на выезд за границу мужчин 18-22 лет усиливает проблемы с экономикой и мобилизацией в Украине. По его словам, молодые люди должны готовиться служить в армии или работать на украинскую экономику.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко в комментарии "Новости.Live" на конференции YES-2025 15 сентября назвал мобилизацию и экономику самыми большими проблемами в Украине. По его мнению, люди в возрасте от 18 до 25 лет должны если не защищать страну, то привлекаться к ее содержанию.

Нардеп Костенко раскритиковал потанову Кабмина о разрешении на выезд за границу для юношей 18-22 лет.

"Это люди, которые могут работать в экономике, помогать экономике и армии. Это люди, которые, извините, могут быть сержантами и офицерами в нашей армии. И их нужно не выпускать и отправлять за границу, а готовить уже сейчас быть этими сержантами и офицерами в будущем", — сказал Костенко.

Он добавил, что подготовку личного состава нужно начинать еще в школах и учреждениях высшего образования. При этом молодые люди могут помогать обороне, просто работая в Украине и платя налоги, но "должны быть подготовлены к будущим боевым действиям, потому что Россия завтра не уйдет", заявил парламентарий.

По словам нардепа, бизнесмены рассказывали ему, что юноши 18-22 начали массово увольняться и выезжать за границу после постановления Кабмина. Костенко отметил, что не говорит о том, что всех юношей нужно отправить в окопы, но, по его мнению, они должны помогать стране.

Кроме того, народный депутат отметил, что решение правительства является несправедливым к молодым военным, которым в прошлом году пообещали разрешение на выезд за границу после завершения службы в боевом подразделении по условиям контракта "18-24".

"И люди есть, которые ради этого заключили контракты и пошли защищать страну. А другим сказали: ну, вы можете поехать без этого, потому что мы так решили. Это несправедливо", — сказал Роман Костенко.

Выезд за границу 18-22: что известно о постановлении Кабмина

27 августа Кабинет министров Украины опубликовал постановление, которое позволяет выезжать из Украины военнообязанным мужчинам возраста от 18 до 22 лет.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко утром 28 августа сообщил, что по новому постановлению Кабмина уже выехали первые мужчины.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснял, что выезд мужчин из Украины в возрасте от 18 до 22 лет разрешили, чтобы они заканчивали школы и продолжали получать образование в Украине.