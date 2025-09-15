"Мають готуватися бути офіцерами": в Раді розкритикували дозвіл на виїзд юнаків до 22 років (відео)

Нардеп Роман Костенко вважає, що дозвіл на виїзд за кордон чоловіків 18-22 років посилює проблеми з економікою та мобілізацією в Україні. За його словами, молоді люди повинні готуватися служити в армії чи працювати на українську економіку.

Related video

Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко в коментарі "Новини.Live" на конференції YES-2025 15 вересня назвав мобілізацію та економіку найбільшими проблемами в Україні. На його думку, люди у віці від 18 до 25 років повинні якщо не захищати країну, то залучатися до її утримання.

Нардеп Костенко розкритикував потанову Кабміну про дозвіл на виїзд за кордон для юнаків 18-22 років

"Це люди, які можуть працювати в економіці, допомагати економіці та армії. Це люди, які, вибачте, можуть бути сержантами й офіцерами в нашій армії. І їх потрібно не випускати та відправляти за кордон, а готувати уже зараз бути цими сержантами й офіцерами в майбутньому", — сказав Костенко.

Він додав, що підготовку особового складу потрібно починати ще в школах і закладах вищої освіти. Водночас молоді люди можуть допомагати обороні, просто працюючи в Україні та сплачуючи податки, але "мають бути підготовлені до майбутніх бойових дій, бо Росія завтра не піде", заявив парламентар.

За словами нардепа, бізнесмени розповідали йому, що юнаки 18-22 почали масово звільнятися та виїжджати за кордон після постанови Кабміну. Костенко зауважив, що не говорить про те, що всіх юнаків потрібно відправити в окопи, але, на його думку, вони повинні допомагати країні.

Крім того, народний депутат зазначив, що рішення уряду є несправедливим до молодих військових, яким торік пообіцяли дозвіл на виїзд за кордон після завершення служби у бойовому підрозділі за умовами контракту "18-24".

"І люди є, які заради цього уклали контракти та пішли захищати країну. А іншим сказали: ну, ви можете поїхати без цього, бо ми так вирішили. Це несправедливо", — сказав Роман Костенко.

Виїзд за кордон 18-22: що відомо про постанову Кабміну

27 серпня Кабінет міністрів України опублікував постанову, яка дозволяє виїжджати з України військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 22 років.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко вранці 28 серпня повідомив, що за новою постановою Кабміну вже виїхали перші чоловіки.

Президент України Володимир Зеленський пояснював, що виїзд чоловіків з України у віці від 18 до 22 років дозволили, щоб вони закінчували школи та продовжували здобувати освіту в Україні.