Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность из-за увеличения числа молодых украинцев, прибывающих в ФРГ. Он призвал украинского президента Владимира Зеленского позаботиться о том, чтобы мужчины призывного возраста оставались в Украине и служили своей стране.

Clash Report опубликовало фрагмент видео с выступлением Мерца, в котором канцлер открыто выразил недовольство растущим потоком молодых украинцев в Германию.

По словам Мерца, во время телефонного разговора с президентом Зеленским он призвал украинские власти принять меры, чтобы молодые мужчины не покидали страну в большом количестве, а выполняли свои обязанности на родине, где они нужны.

"Я попросил президента Украины (Владимира Зеленского — ред.) обеспечить, чтобы молодые мужчины из Украины не прибывали в Германию в постоянно растущем количестве, а служили в своей стране. Они нужны там", — отметил Мерц по итогам переговоров с Зеленским.

Ранее в Германии уже жаловались на массовый выезд молодых украинских мужчин. Рост оттока связывают с ослаблением правил выезда для призывников, введенным президентом Владимиром Зеленским.

Почти 100 000 мужчин в возрасте от 18 до 22 лет покинули Украину за два месяца после изменений. За первые восемь месяцев 2025 года в Польшу выехало 45 300 человек этого возраста, то есть новые правила удвоили отток.

В Германии количество молодых украинцев, которые прибывают еженедельно, выросло с 19 до 1 400-1 800 человек. Такой резкий прирост называют "первой фазой усиления миграции". И поэтому, ультраправая партия AfD призвала приостановить выплаты помощи украинцам и выступила против военной поддержки Киева.

Напомним, что украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, в будущем будут считаться лицами, просящими убежища и, соответственно, они будут получать помощь в меньшем размере.

