Українці потрібні на Батьківщині: Мерц закликає зупинити відтік молоді до Німеччини (відео)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив стурбованість через збільшення числа молодих українців, які прибувають до ФРН. Він закликав українського президента Володимира Зеленського подбати про те, щоб чоловіки призовного віку залишалися в Україні і служили своїй країні.

Clash Report опублікувало фрагмент відео з виступом Мерца, у якому канцлер відкрито висловив незадоволення зростаючим потоком молодих українців до Німеччини.

За словами Мерца, під час телефонної розмови з президентом Зеленським він закликав українську владу вжити заходів, щоб молоді чоловіки не залишали країну у великій кількості, а виконували свої обов’язки на батьківщині, де вони є потрібними.

"Я попросив президента України (Володимира Зеленського — ред.) забезпечити, щоб молоді чоловіки з України не прибували до Німеччини у постійно зростаючій кількості, а служили у своїй країні. Вони потрібні там", — зазначив Мерц за підсумками переговорів із Зеленським.

Раніше в Німеччині вже скаржилися на масовий виїзд молодих українських чоловіків. Зростання відтоку пов’язують із послабленням правил виїзду для призовників, запровадженим президентом Володимиром Зеленським.

Майже 100 000 чоловіків віком від 18 до 22 років залишили Україну за два місяці після змін. За перші вісім місяців 2025 року до Польщі виїхало 45 300 осіб цього віку, тобто нові правила подвоїли відтік.

У Німеччині кількість молодих українців, які прибувають щотижня, зросла з 19 до 1 400–1 800 осіб. Такий різкий приріст називають "першою фазою посилення міграції". І через це, ультраправа партія AfD закликала призупинити виплати допомоги українцям та виступила проти військової підтримки Києва.

Нагадаємо, що українці, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, у майбутньому вважатимуть особами, що просять притулку і, відповідно, вони отримуватимуть допомогу в меншому розмірі.

Також Фокус писав, що нестача житла для українських біженців у Нідерландах досягла критичного рівня через зростання кількості переселенців та обмежені можливості муніципалітетів.