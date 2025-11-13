У Німеччині домовились суттєво скоротити виплати для українців: скільки платитимуть

Українці, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, у майбутньому вважатимуть особами, що просять притулку і, відповідно, вони отримуватимуть допомогу в меншому розмірі.

Про це домовились міністр внутрішніх справ Александр Добріндт і міністр соціальних справ Бербель Бас, пише BILD.

"Таким чином, після майже чотирьох років закінчується особливий статус для біженців з країни, що перебуває у стані війни", — йдеться у матеріалі.

Журналісти підкреслили, що спочатку планувалося виключити українців із системи соціального забезпечення з ретроактивною дією, проте місцеві органи влади та федеральні землі виступили проти цього.

"Бюрократичні витрати були б занадто великими, місцеві органи влади та федеральні землі підняли б бунт — це не варте таких зусиль. Важливо лише те, що ми врегулювали це питання", — пояснив в коментарі BILD високопоставлений член коаліції.

Відео дня

Причиною відповідних змін вказують те, що порівняно мало українців мають роботу у Німеччині. Скорочення соціальних виплат повинно стимулювати біженців з України до працевлаштування.

"Наразі в Німеччині проживає 1,1 млн українців. Вони отримують соціальну допомогу в розмірі 563 євро на місяць (особи, які проживають самостійно). Крім того, держава бере на себе витрати на оренду житла, опалення тощо. Натомість, згідно із Законом про допомогу біженцям, вони отримують 196 євро на особисті потреби та 245 євро на необхідні потреби (харчування, одяг). Разом це становить 441 євро на місяць", — наголосили автори матеріалу.

Нагадаємо, українка похизувалась допомогою біженцям від німців за 3 євро.

Фокус також писав про те, що Швейцарія змінила правила для українських біженців.