Швейцарія змінила правила для українських біженців: про що важливо знати

З 1 листопада Швейцарія запроваджує обмеження на автоматичне надання статусу захисту S для українців, які прибувають із семи західних областей України. Йдеться про жителів Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Нові правила стосуватимуться тільки тих, хто приїде після цієї дати, тоді як українці, які вже мають статус S, збережуть усі права на проживання та вільне пересування. Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA.

Федеральна рада Швейцарії пояснила, що ці регіони вважаються відносно безпечними для повернення, тому рішення ухвалено за рекомендацією парламенту. Депутати наголошували на необхідності диференційованого підходу до українських областей відповідно до рівня ризику.

Водночас уряд визнає, що ситуація в Україні залишається нестабільною, і повної безпеки поки що очікувати не варто. Тому 66 тисяч українців, які вже проживають у Швейцарії зі статусом S, не постраждають від нововведень — їхній захисний статус діятиме до березня 2027 року.

"Серед нинішніх українських біженців у Швейцарії тільки близько 10% походять із регіонів, які тепер вважаються безпечними", — уточнив парламентарій Домінік Маєр. За його словами, міграційне відомство розглядатиме кожне звернення індивідуально. Якщо людина прибула з "безпечного" регіону, їй можуть відмовити в статусі S і запропонувати повернення в Україну.

Однак у випадках, коли повернення неможливе або становить небезпеку, дозвіл на перебування все ж буде надано. Для тих, хто не отримає статус S, передбачено два альтернативні шляхи:

подати заяву на політичний притулок у стандартному порядку;

або переїхати до країни ЄС, де діють подібні програми захисту.

Статус S дає право жити і працювати у Швейцарії, а також отримувати соціальну допомогу. Його можуть отримати тільки ті, хто проживав в Україні до 24 лютого 2022 року.

Крім того, Швейцарія готує нові суворі правила для шукачів притулку та осіб із тимчасовим дозволом на проживання. Їм заборонять виїжджати за межі країни, навіть у рідну державу або треті країни. Однак для українців планують зробити виняток — спеціальна поправка дасть їм змогу вільно подорожувати, поки діє статус S. Виїзд за кордон буде дозволено тільки у виняткових випадках, наприклад через смерть або важку хворобу близького родича.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що оскільки тимчасовий захист для українців у ЄС добігає кінця, у Німеччині федеральні землі отримали доручення прискорити перехід біженців на довгострокові посвідки на проживання.

Також Фокус з посиланням на дослідження компанії Gremi Personal писав, що 80% українців у Польщі працевлаштовані на незмінній базі. При цьому лише 11% респондентів опитування відчувають себе інтегрованими в польське суспільство.