Працюють, але почуваються чужими: чому українці в Польщі хочуть повернутися додому

Більшість українців, які проживають у Польщі, мають стабільну роботу, але лише деякі відчувають себе частиною місцевого суспільства.

80% українців у Польщі працевлаштовані на незмінній базі, але тільки 11% респондентів заявили, що відчувають себе повністю інтегрованими в польську громаду. Про це повідомляється в дослідженні компанії Gremi Personal.

Фахівці зазначають, що така ситуація може мати наслідки для польської економіки, особливо в тих галузях, де гостро не вистачає робочих рук.

Дослідження також показало, що майже 18% українців планують якомога швидше повернутися додому, ще 10% розглядають своє перебування в Польщі як тимчасове. Майже половина опитаних (45,3%) поки що не визначилися з планами і чекають, як зміниться ситуація, тоді як 13,2% готові залишитися за сприятливих умов.

Серед головних перешкод інтеграції учасники дослідження назвали соціальну ізоляцію та упереджене ставлення з боку поляків. Майже половина українців зізналися, що рідко або зовсім не спілкуються з місцевими жителями поза роботою, а 69% повідомили про випадки неповажного ставлення до себе.

Незважаючи на труднощі, внесок українців у польську економіку залишається значним. Станом на кінець другого кварталу 2025 року в Польщі працювало 1,67 мільйона іноземців, що на 5,5% більше, ніж роком раніше. З них 714,9 тисяч — українці, які становлять 67% усіх іноземних працівників у країні.

Зокрема, українські біженці, вимушені покинути свої домівки через вторгнення Росії, ще до березня 2027 року можуть користуватися тимчасовим захистом на території Європейського Союзу. Водночас Рада ЄС ухвалила рекомендації для урядів країн-членів щодо підготовки до моменту, коли цей захист втратить чинність.