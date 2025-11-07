Українка похизувалась допомогою біженцям від німців за 3 євро — повний холодильник (відео)
Марія Мирончук показала свій холодильник після того, як отримала допомогу від німецьких благодійників. Її ролик спровокував жарти в коментарях.
Українська блогерка поділилася в TikTok відео, яке швидко набрало популярності. Дівчина показала свій холодильник, вщерть забитий продуктами, й порівняла його зі своїм побутом в Україні.
Українці в Німеччині
"Щоб ви розуміли, у мене в Україні холодильник і морозилка такими повними ніколи не були. Все забите, ледь я туди засунула, і то боюсь, щоб нічого не випало", — зізналася Марія у відео.
Зокрема, вона написала на відео іронічну фразу "важке життя в Німеччині" і залишила хештег #Tafel, натякаючи, що продукти отримала від німецької благодійної організації Tafel, яка допомагає людям із низьким доходом, зокрема українським переселенцям.
Реакції людей
Відео вже набрало тисячі переглядів і викликало хвилю коментарів від українців:
- "Що ви хочете цим сказати?";
- "То файно, ми вже не переживаємо, що ви голодні";
- "Ви живете десь на острові, чи не виходите з квартири?";
- "Ні, в нас такого в холодильниках нема, бо зі світлом не дуже стабільно, а от у погрібах повний вигул".
