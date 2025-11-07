Українка похизувалась допомогою біженцям від німців за 3 євро — повний холодильник (відео)

Марія Мирончук показала свій холодильник після того, як отримала допомогу від німецьких благодійників. Її ролик спровокував жарти в коментарях.

Українська блогерка поділилася в TikTok відео, яке швидко набрало популярності. Дівчина показала свій холодильник, вщерть забитий продуктами, й порівняла його зі своїм побутом в Україні.

Українці в Німеччині

"Щоб ви розуміли, у мене в Україні холодильник і морозилка такими повними ніколи не були. Все забите, ледь я туди засунула, і то боюсь, щоб нічого не випало", — зізналася Марія у відео.

Зокрема, вона написала на відео іронічну фразу "важке життя в Німеччині" і залишила хештег #Tafel, натякаючи, що продукти отримала від німецької благодійної організації Tafel, яка допомагає людям із низьким доходом, зокрема українським переселенцям.

Відео дня

Реакції людей

Відео вже набрало тисячі переглядів і викликало хвилю коментарів від українців:

"Що ви хочете цим сказати?";

"То файно, ми вже не переживаємо, що ви голодні";

"Ви живете десь на острові, чи не виходите з квартири?";

"Ні, в нас такого в холодильниках нема, бо зі світлом не дуже стабільно, а от у погрібах повний вигул".

