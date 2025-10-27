Українка розповіла, як іспанці ставляться до біженців: "Такого не очікувала"

Ірина Федорович, яка разом з сином живе в Іспанії, завела свій блог у соціальних мережах, де ділиться досвідом переїзду. Жінка оцінює умови проживання, вартість продуктів, оренди житла, а також загальну атмосферу в країні.

Ірина Федорович часто відповідає на запитання від підписників. Нещодавно вона розповіла, чому іспанці називають українців "лимонами", а тепер пояснила, як місцеві мешканці ставляться до напливу емігрантів та біженців, зокрема з України. Що саме її вразило, — читайте в матеріалі Фокусу.

Українка зазначила, що іспанці ставляться позитивно до представників інших національностей, незалежно від їхнього походження, політичних поглядів, світогляду, релігії, соціального статусу чи орієнтації.

Ставлення іспанців до українців

"Як в Іспанії ставляться до українців? Питання, яке я дуже часто бачу в своєму діректі. Коли я сюди приїхала, то я такого не очікувала. Мені дуже імпонує, що тут, в цій країні, я почуваю себе вільною", — розповідає молода жінка.

Відео дня

За її словами, іспанці дуже толерантні та привітні абсолютно до всіх.

"Неважливо, якого ти кольору шкіри, якої релігії, якої ти національності та навіть якої ти орієнтації. Звичайно, є в кожній країні люди позитивні, і є негативні персонажі, але поки що на моєму шляху траплялися тільки хороші", — поділилася дівчина.

Мовне питання

Іспанці також цінують іноземців, які вивчають мову, і не зважають на помилки у вимові або граматиці.

За словами Ірини, іспанці дуже толерантні та привітні абсолютно до всіх. Фото: Instagram

"Якщо ти ще й говориш іспанською, ти відкриєш їхні двері і серця!.. Якщо ти зайдеш в магазин чи кафе, то до тебе будуть звертатися і "гарненька", і "сонечко", і "королева". Це не тому, що вони хочуть щось продати – це їхня звична манера розмови", — додала українка.

Інші історії

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ксенія Лещенко, яка наразі проживає у Німеччині, завела свій блог у TikTok й розповідає про умови для українських біженців у цій країні. Зокрема, в одному з останніх роликів вона показала асортимент тамтешнього секонд-хенду.

Олена Рахманова, яка після початку великої війни виїхала з України, прославилась після того, як поскаржилась на важке життя за кордоном. Нещодавно біженка оцінила нові умови — в Іспанії.

Українка Олена Дудник разом з родиною потрапила у конфліктну ситуацію у Швейцарії. У поїзді на них накинувся зі звинуваченнями та нецензурною лексикою невідомий російськомовний чоловік. Запис цієї сцени швидко розійшовся соціальними мережами.