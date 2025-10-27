Українка розповіла, як іспанці ставляться до біженців: "Такого не очікувала"
Ірина Федорович, яка разом з сином живе в Іспанії, завела свій блог у соціальних мережах, де ділиться досвідом переїзду. Жінка оцінює умови проживання, вартість продуктів, оренди житла, а також загальну атмосферу в країні.
Ірина Федорович часто відповідає на запитання від підписників. Нещодавно вона розповіла, чому іспанці називають українців "лимонами", а тепер пояснила, як місцеві мешканці ставляться до напливу емігрантів та біженців, зокрема з України. Що саме її вразило, — читайте в матеріалі Фокусу.
Українка зазначила, що іспанці ставляться позитивно до представників інших національностей, незалежно від їхнього походження, політичних поглядів, світогляду, релігії, соціального статусу чи орієнтації.
Ставлення іспанців до українців
"Як в Іспанії ставляться до українців? Питання, яке я дуже часто бачу в своєму діректі. Коли я сюди приїхала, то я такого не очікувала. Мені дуже імпонує, що тут, в цій країні, я почуваю себе вільною", — розповідає молода жінка.
За її словами, іспанці дуже толерантні та привітні абсолютно до всіх.
"Неважливо, якого ти кольору шкіри, якої релігії, якої ти національності та навіть якої ти орієнтації. Звичайно, є в кожній країні люди позитивні, і є негативні персонажі, але поки що на моєму шляху траплялися тільки хороші", — поділилася дівчина.
Мовне питання
Іспанці також цінують іноземців, які вивчають мову, і не зважають на помилки у вимові або граматиці.
"Якщо ти ще й говориш іспанською, ти відкриєш їхні двері і серця!.. Якщо ти зайдеш в магазин чи кафе, то до тебе будуть звертатися і "гарненька", і "сонечко", і "королева". Це не тому, що вони хочуть щось продати – це їхня звична манера розмови", — додала українка.
