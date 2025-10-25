Українка показала асортимент секонд-хенду в німецькому таборі для біженців (фото)

Ксенія Лещенко, яка наразі проживає у Німеччині, завела свій блог у TikTok й розповідає про умови для українських біженців у цій країні. Зокрема, в одному з останніх роликів вона показала асортимент тамтешнього секонд-хенду.

Дівчина зняла на камеру свій похід до "секонду" в таборі для біженців у Шлезвіг-Гольштейн. Спочатку авторка зазначила, що там можна обрати речі по одній одиниці, але згодом з’ясувалося, що це не так. Біженцям треба зареєструватися, потім їм видають відповідний документ з датою та переліком речей, які було надано. Фокус звернув увагу на її історію.

"Собі я взяла ось такі джинси й кофтинку, а ще додатково такий блейзер чи як воно називається, — не знаю. Вибір там, чесно кажучи, не дуже, але дякую й за таке. Також взяла ось такі білі джинси та червону кофтинку. Малій взяла светрик і штанці. У неї речей багато, але штанці взяла, щоб вдома ходити. Також взяла ось такі чоботи дитині ходити під дощем", — розповідає українка за кадром.

Відео дня

Розповідь біженки про похід до секонд-хенду Фото: TikTok

Згодом вона уточнила кілька моментів, зокрема перепросила за помилки.

"Вибачаюсь, не попрасували речі, а випрали. І, як виявилось, можна було брати не по одній одиниці", — додала вона.

У розділі коментарів глядачі почали активно ділитися своїми думками.

"Не скажу, що було багато що брати, але малій набрали багато речей! Зазвичай у таких магазинах оновлення полиць у середу. Можете сходити на блошиний ринок — майже кожної неділі. Якщо продають німці, то дуже недорого і якісні фірмові речі. Навіть якщо не купите нічого, розважитесь!" — висловився один з учасників обговорення.

Інший додав: "Носіть на здоров'я. Я теж іноді заходжу в секонд-хенд";

"Якщо Вам і діткам добре, то й іншим будете харно (русинський)! Добра і щастя Вам!" — написала інша глядачка.

