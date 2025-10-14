Українська біженка поскаржилась на ставлення поляків: чому вона тікає звідти (фото)

Олена Рахманова, яка певний час жила у Польщі, поскаржилась на упереджене ставлення з боку місцевих. За словами жінки, українці часто стикаються з булінгом.

Жінка завела сторінку в TikTok, де ділиться з підписниками подіями у своєму житті. Нещодавно авторка блогу розповіла про вимушений переїзд з Польщі до Іспанії. Чому вона прийняла таке рішення і що планує роботи далі, — читайте у матеріалі Фокусу.

"Чому ми виїхали з Польщі? Тому що все нам надоїло. Надоїло відношення у магазинах. Надоїло відношення на роботі. Українців булять зі всіх сторін. Поляки в основному, бо там більше ніхто немає права голосу, крім поляків. Це їхня країна", — розповідає Олена.

Жінка скаржиться, що негативне ставлення українці відчувають всюди.

"Булінг в школі. Ти боїшся… Йдеш по магазинах — боїшся рота відкрити, щоб ніхто на тебе не тикав пальцями. Не можеш з дитиною на майданчику говорити, щоб ніхто не дай Боже не подумав, що ти — українець, а як дізнаються, що ти українець, то на тебе собак спустять і так далі", — додає вона.

Ставлення поляків до українців

За словами біженки, були "неодноразові випадки", коли мати гуляла з дитиною на майданчику, а "мужики-поляки її заїдали".

Олена Рахманова виїхала з Польщі Фото: TikTok

"Також почалися проблеми на роботі, бо поляки почали до такої степені вкурвлятися до українців, що ти працюєш 12 годин, забираєш мою роботу, ти забираєш мої години, ти все в мене забираєш", — пояснює Олена, зазначаючи, що сама по собі країна непогана для життя.

Що пишуть глядачі?

Під відео у коментарях розгорілась велика дискусія щодо зміни ставлення поляків до українців після початку повномасштабного вторгнення.

"Брехня, ніхто не буле [булить] на роботі. Я посварився з поляком на роботі, то звільнили поляка, а не мене";

"Мені подруга казала, що це так, на жаль. Я й сама бачила";

"Ну, то вертайсь в Україну, робочі руки тут потрібні";

Коментарі глядачів Фото: TikTok

"Яка брехня… В мене багато друзів живуть у Польщі, вони всі задоволені. Діти ходять до школи й все супер… У моїх друзів багато друзів поляків. Навіщо ви робите наклеп на поляків? Вони нам перші протягнули руку допомоги";

"Не правда!!! Гірше українців, у Польщі я нікого не зустрічала! І саме поляки були людьми у всіх смислах!!! Як себе поведете, таке і отримаєте, мої висновки особисті!!!";

"Живу і працю з 2017, жодного негативу не відчуваю, тільки підтримка, розуміння. Дуже вдячна полякам".

В інших відео Рахманова розповіла, що виїхала з України у 2022 році й збиралась лишитися у Польщі, але тепер переселилась до Іспанії.

