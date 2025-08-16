Неможливо порівнювати: жінка розплакалась, коли приїхала в Україну після 3 років у Туреччині

Анна Евтімова, яка після повномасштабного вторгнення РФ виїхала до Туреччини, вирішила повернутися додому. Жінка поділилась своїми емоціями й розповіла, як проходить її адаптація. Як виявилось, багато проблем мали виключно психологічний характер.

Related video

Анна активно веде соціальні мережі, зокрема Instagram та TikTok, де розповідає про своє рішення повернутися додому після вимушеного переїзду до Туреччини, попри продовження воєнного стану. Що саме її спонукало, — читайте далі у публікації Фокусу.

"П’ять місяців, як я повернулася в Україну після трьох років у Туреччині. І ось мої чесні емоції. Перші два місяці це повний вибух щастя. Я раділа кожні дрібниці: зустрічі з друзями, звичайна прогулянка у парку. Все навколо лише добре і поганого не існувало. Мозок його просто блокував", — розповідає Евтімова, демонструючи кадри зі свого повсякденного життя.

Другий етап

За її словами, проблеми почалися пізніше — на 3-4 місяць після повернення на Батьківщину. Нервова система дала збій, ейфорія минула, почалися постійні перепади настрою.

"Психіка перестала блокувати, пора бачити речі, які бачить тіло. Зараз п’ятий місяць. Найтяжче — це тривога, особливо вночі. Кожен звук надворі буквально підкидає мене з ліжка. Одразу думаю, що щось летить, щось не так. Постійно напружена, навіть коли все тихо", — додає Анна.

Вона стверджує, що вирішила поділитися своєю історією, бо це реальність, в якій живе кожен, хто залишається в Україні. "Іноді за усмішкою криється цілий океан почуттів, з якими потрібно вчитися жити", — резюмувала авторка відео.

Коментарі від глядачів

"Живе дівчина видно не бідно і ще щось каже, що їй погано. Ти піди санітаркою пороби в лікарні й протягни місяць на 20 тисяч", — написав користувач, зареєстрований у мережі як "Робітник";

"Боже! Люди, дівчина поділилася своїми емоціями та переживаннями, і не просила давати оцінку її діям або поради! Будьте дорослими, а не дитячим садком!" — зазначила наступна глядачка;

Анна вирішила повернутися в Україну Фото: TikTok

"Повернулася з Німеччини (прожила 2.5 роки) рівно рік тому. Перший місяць ейфорії, далі страх, бо жила в Одесі з постійними прильотами. Зараз переїхала в інше місто, знайшла чудову роботу, і повністю повернулася своє життя до повномасштабного вторгнення. Німеччину не згадую! Єдине, що сумую за рідним Херсоном", — поділилась власною історією колишня біженка, підписана як "Джекрасел з Херсону";

"Ви без дітей. А ми були в окупації перші два місяці з двома дітьми, сину тоді було 2,5 роки, а доньці 3 тижні. Всі ці три з половиною роки ми в Україні, в Києві. І зараз це не весело", — зазначила одна з учасниць обговорення;

На останній коментар авторка відповіла, що у неї також є дитина — донька. Публічна сповідь Анни Евтімової зібрала майже 100 тисяч переглядів, безліч коментарів, репостів та інших реакцій від глядачів.

Більше цікавих історії

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дівчину, яка переїхала в США, вразив стиль життя американської молоді студентського віку. За її словами, вчорашні випускники школи можуть дозволити собі орендувати житло та мають власний автомобіль.

Ренді Вільямс провів останні кілька років, відвідуючи всі країни світу. Ба більше, він обрав свою улюблену, звільнився з роботи та переїхав туди назавжди.

Діана Суворова, яка називає себе королевою бюджетної косметики, вирішила відпочити на круїзному лайнері MSC Euribia. Своїми враженнями жінка поділилась з підписниками блогу.