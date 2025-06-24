"Востаннє плавала": українка віддала $1200 за відпочинок на найбільшому круїзному лайнері

Діана Суворова, яка називає себе королевою бюджетної косметики, вирішила відпочити на круїзному лайнері MSC Euribia. Своїми враженнями жінка поділилась з підписниками свого блогу.

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Українка опублікувала відео у TikTok, зібравши понад 130 тисяч переглядів, безліч вподобайок, репостів та коментарів. Її розповідь викликала багато запитань.

"Нещодавно я побувала у першому і, можливо, останньому круїзі у своєму житті. Це був круїз на найбільшому та найсучаснішому лайнері MSC Euribia по норвезьким фіордам. І ось плюси й мінуси круїзного відпочинку", — розповідає у кадрі жінка.

Переваги й недоліки круїзу

Діана почала саме з переваг такого відпочинку. "За тиждень я відвідала кілька країн. Мій плавучий готель завжди був поруч. Лайнер був новенький, все сяяло, каюти зручні й продумані до дрібниць навіть краще, ніж у готелі", — стверджує вона.

За її словами, харчування на кораблі на 10 з 10. Це італійський рейс, тому паста і піца були просто чудовими. Їжу можна брати з собою в каюту, на відкриту палубу чи до басейну.

Діана була задоволена харчуванням Фото: TikTok

"Класні розваги, концертні шоу, фітнес, атракціони, басейни. У зручному застосунку можна відстежувати розклад усієї програми на кораблі", — каже мандрівниця.

Щодо "мінусів". Діана зауважила, що під час круїзу мандрівницю може "захитати". Окрім того, потрібно врахувати додаткові витрати на Wi-Fi, алкоголь, інші напої та екскурсії. "Усе досить дорого", — зазначає авторка ролика.

Круїзний лайнер MSC Euribia Фото: TikTok

Також серед недоліків, на її думку, два дні у морі без зупинки, разом з великою кількістю інших людей. Тому така форма відпочинку, вважає туристка, не для інтровертів. "Чи поїду я в круїз ще раз. На 90% можу сказати, що ні, але залишу 10% на круїз в Антарктиду", — підсумувала вона.

Думки глядачів

"Клас, я теж хочу в круїз, хоча б один раз, для досвіду. Якщо не секрет, скільки коштував сам круїз без додаткових витрат? Дякую", — запитала глядачка, яку звуть Валерія. Діана відповіла: "Нехай забудетеся мрія! На людину від 1200-1500, дивлячись, яка каюта та за скільки бронювати".

Реакції користувачів мережі Фото: TikTok

"Я побувала в круїзі й враження схожі: сподобалося, але більше не поїду", — додала користувачка Кіра. "6 років працювала на лайнері, інколи хочеться спробувати себе в ролі гостя, але це тільки іноді", — прокоментувала наступна учасниця обговорення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Морозиво більше не подають: що відбувається, якщо пасажир лайнера помирає під час круїзу.

Крім того, пара продала майже все майно, щоб жити на круїзних лайнерах.

Ще одна жінка продала все заради круїзу навколо світу: зрештою, її "викинули" з корабля.