Морозиво більше не подають: що відбувається, якщо пасажир лайнера помирає під час круїзу

Круїз зазвичай передбачає приємне проведення часу і нові враження. Але пасажири можуть померти на борту, або отримати важкі травми, на що у команди є план.

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Мільйони мандрівників люблять круїзи саме через їхнє поєднання віддаленості та комфорту. Але те, що є такою необхідною перервою від реального світу, може виявитися проблемою, якщо на борту з кимось із пасажирів трапиться нещасний випадок, або він помре. Як виявилося, у команди є план. Про це пише CNN.

Що буде, якщо пасажир отримає травму на борту круїзного лайнера

Доктор Олександр Дурович, який останні 20 років пропрацював лікарем на круїзних лайнерах, каже, що життя лікаря у відкритому морі сильно відрізняється від життя на суші.

Персонал ретельно підбирається, щоб мати досвід роботи в галузі невідкладної медицини не менше трьох років.

Лікар Олександр Дуровіч у медотсеку на лайнері Фото: Соцмережi

Незалежно від того, триває круїз три роки чи три дні, його організація зазвичай однакова і ґрунтується на рекомендаціях Американської колегії лікарів невідкладної допомоги (ACEP).

Круїзні лінії, які є членами CLIA (Міжнародної асоціації круїзних ліній), повинні мати на борту щонайменше одного цілодобово доступного медичного фахівця, а також дві медичні кімнати, одна з яких має бути для інтенсивної терапії. Вони також повинні мати на борту обладнання для моніторингу життєво важливих показників.

На багатьох великих круїзних лайнерах є як мінімум ще один лікар, а також невелика команда медсестер.

Бортова команда підтримується береговим персоналом, включно з лікарями з великим досвідом надання невідкладної медичної допомоги.

Потім є капітан корабля, який зрештою відповідає за всі душі на борту. Вони займаються логістикою, якщо пацієнта потрібно вивантажити або в разі смерті на борту.

"Серцеві напади, серцева недостатність, зупинка серця. Інсульти, травми, переломи кісток, травми хребта і черепно-мозкові травми. Це схоже на будь-яке відділення невідкладної допомоги у світі", — каже Дурович.

Круїзний лайнер Фото: Flipboard

За його словами, на великих суднах лікарі, як правило, мають справу приблизно з однією смертю за круїз.

"Це доволі поширене — частіше на лініях із великою кількістю літніх пасажирів", — каже він.

Незалежно від часу дня і ночі, пасажири можуть звернутися по допомогу, діставшись до нижньої палуби, де зазвичай розташований медичний центр.

Якщо травми виявляться занадто серйозними, то пасажира відправлять до лікарні на березі в найближчому порту. Капітан має останнє слово в логістиці, зв'язуючись із найближчою береговою охороною. Якщо судно перебуває в морі, залежно від ситуації (як пацієнта, так і судна), воно може зробити відхилення, щоб вивантажити пацієнта на лоцманському катері або вертольоті, якщо час має вирішальне значення. Саме тут туристична страховка стає вирішальною — тому що пацієнту буде надіслано рахунок.

Смерть на борту круїзного лайнера

Звичайно, іноді трапляється немислиме, і пасажир помирає. Міські міфи свідчать — нібито, раптова поява морозива в меню означає, що хтось помер, а його тіло заморозили.

Вражаюче, але так було ще 40 років тому, каже Емі Вайт, директор з медичних операцій компанії Vikand, яка надає медичні послуги більш ніж 150 суднам на 33 круїзних лініях.

"До того, як з'явилися морги, тіла поміщали в холодильник для морозива", — каже Вайт.

Тепер, однак, на більшості суден є морг, за винятком експедиційних суден, на яких рідко є зайве місце.

У круїзах часто помирають люди Фото: Daily Mail

"Іноді тіло виносять назовні, коли у вас немає землі протягом трьох днів або можливості викликати гелікоптер", — каже вона.

За словами Дуровича, сьогодні в разі загибелі пасажирів діють суворі процедури.

Медична бригада повинна негайно проінформувати капітана, а також медичну бригаду на березі. Вони повинні підготувати тіло і повідомити владу на суші. У США це означає берегову охорону і Центри з контролю і профілактики захворювань.

"Іноді на борт приїжджають судмедексперти і забирають тіло на розтин. Це залежить від кожного випадку", — каже Дурович.

Навколо тіла, поки воно перебуває в морзі на борту, посилено заходи безпеки. Вайт додає, що зазвичай поліція піднімається на борт судна в наступному порту, щоб зробити нотатки й іноді допитати лікаря. Місцеві похоронні директори зазвичай вивантажують тіло в порту, оскільки більшість влади не дозволяють суднам відпливати з тілом на борту. Єдиний виняток, каже вона, якщо це зворотний круїз зі США до Мексики, коли їм можуть дозволити покинути Мексику, щоб привезти тіло американського громадянина назад до Штатів. Але перед усім цим оголошується хвилина мовчання.

Нагадаємо, на Різдво працівник круїзного лайнера розповів про цікаве правило, якого мають дотримуватися всі пасажири без винятку. Воно стосується іграшкової зброї.