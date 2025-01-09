Мороженое больше не подают: что происходит, если пассажир лайнера умирает во время круиза

Круиз обычно предполагает приятное времяпрепровождение и новые впечатления. Но пассажиры могут умереть на борту, или получить тяжелые травмы, на что у команды есть план.

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Миллионы путешественников любят круизы именно из-за их сочетания удаленности и комфорта. Но то, что является столь необходимым перерывом от реального мира, может оказаться проблемой, если на борту с кем-то из пассажиров случится несчастный случай, или он умрет. Как оказалось, у команды есть план. Об этом пишет CNN.

Что будет, если пассажир получит травму на борту круизного лайнера

Доктор Александр Дурович, который последние 20 лет проработал врачом на круизных лайнерах, говорит, что жизнь врача в открытом море сильно отличается от жизни на суше.

Персонал тщательно подбирается, чтобы иметь опыт работы в области неотложной медицины не менее трех лет.

Доктор Александр Дурович в медотсеке на лайнере Фото: Соцсети

Независимо от того, длится ли круиз три года или три дня, его организация обычно одинакова и основана на рекомендациях Американской коллегии врачей неотложной помощи (ACEP).

Круизные линии, являющиеся членами CLIA (Международной ассоциации круизных линий), должны иметь на борту как минимум одного круглосуточно доступного медицинского специалиста, а также две медицинские комнаты, одна из которых должна быть для интенсивной терапии. Они также должны иметь на борту оборудование для мониторинга жизненно важных показателей.

На многих крупных круизных лайнерах есть как минимум еще один врач, а также небольшая команда медсестер.

Бортовая команда поддерживается береговым персоналом, включая врачей с большим опытом оказания неотложной медицинской помощи.

Затем есть капитан корабля, который в конечном итоге отвечает за все души на борту. Они занимаются логистикой, если пациента нужно выгрузить или в случае смерти на борту.

"Сердечные приступы, сердечная недостаточность, остановка сердца. Инсульты, травмы, переломы костей, травмы позвоночника и черепно-мозговые травмы. Это похоже на любое отделение неотложной помощи в мире", — говорит Дурович.

Круизный лайнер Фото: Flipboard

По его словам, на больших судах врачи, как правило, имеют дело примерно с одной смертью за круиз.

"Это довольно распространено — чаще на линиях с большим количеством пожилых пассажиров", — говорит он.

Независимо от времени дня и ночи, пассажиры могут обратиться за помощью, добравшись до нижней палубы, где как правило расположен медицинский центр.

Если травмы окажутся слишком серьезными, то пассажира отправят в больницу на берегу в ближайшем порту. Капитан имеет последнее слово в логистике, связываясь с ближайшей береговой охраной. Если судно находится в море, в зависимости от ситуации (как пациента, так и судна), оно может сделать отклонение, чтобы выгрузить пациента на лоцманском катере или вертолете, если время имеет решающее значение. Именно здесь туристическая страховка становится решающей — потому что пациенту будет отправлен счет.

Смерть на борту круизного лайнера

Конечно, иногда случается немыслимое, и пассажир умирает. Городские мифы гласят — якобы, внезапное появление мороженого в меню означает, что кто-то умер, а его тело заморозили.

Поразительно, но так было еще 40 лет назад, говорит Эми Уайт, директор по медицинским операциям компании Vikand, которая предоставляет медицинские услуги более чем 150 судам на 33 круизных линиях.

"До того, как появились морги, тела помещали в холодильник для мороженого", — говорит Уайт.

Теперь, однако, на большинстве судов есть морг, за исключением экспедиционных судов, на которых редко есть лишнее место.

В круизах часто умирают люди Фото: Daily Mail

"Иногда тело выносят наружу, когда у вас нет земли в течение трех дней или возможности вызвать вертолет", — говорит она.

По словам Дуровича, сегодня в случае гибели пассажиров действуют строгие процедуры.

Медицинская бригада должна немедленно проинформировать капитана, а также медицинскую бригаду на берегу. Они должны подготовить тело и уведомить власти на суше. В США это означает береговую охрану и Центры по контролю и профилактике заболеваний.

"Иногда на борт приезжают судмедэксперты и забирают тело на вскрытие. Это зависит от каждого случая", — говорит Дурович.

Вокруг тела, пока оно находится в морге на борту, усилены меры безопасности. Уайт добавляет, что обычно полиция поднимается на борт судна в следующем порту, чтобы сделать заметки и иногда допросить врача. Местные похоронные директора обычно выгружают тело в порту, поскольку большинство властей не разрешают судам отплывать с телом на борту. Единственное исключение, говорит она, если это обратный круиз из США в Мексику, когда им могут разрешить покинуть Мексику, чтобы привезти тело американского гражданина обратно в Штаты. Но перед всем этим объявляется минута молчания.

Напомним, на Рождество работник круизного лайнера рассказал о интересном правиле, которому должны следовать все пассажиры без исключения. Оно касается игрушечного оружия.