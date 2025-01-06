Работник круизного лайнера рассказал об особом правиле, которому должны следовать все

Подарок, купленный Эмили Джонсон для ее сына, стал причиной спора о правилах провоза игрушек на борту круизных судов. Ситуация вызвала активное обсуждение среди пассажиров и широко распространилась в соцсетях.

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Рождество на борту круизного лайнера обернулось разочарованием для одной семьи, когда игрушка, купленная в подарок их ребенку, была конфискована службой безопасности. Инцидент вызвал бурное обсуждение среди пассажиров и в социальных сетях. Об этом пишет Lad Bible.

Семья отправилась в круиз с Carnival Cruise Line, крупнейшей круизной компанией в мире, чтобы провести праздничные дни на борту. Перед поездкой родители приобрели игрушечный пистолет из серии "Звездные войны" в Walt Disney World, планируя вручить его сыну в качестве сюрприза на Рождество. Однако подарок был изъят службой безопасности при посадке на корабль.

Разочарованная мать написала письмо Джону Хилду, представителю бренда Carnival Cruise Line, с жалобой на ситуацию. В своем обращении она подчеркнула, что их сын остался без рождественского подарка, а праздник был испорчен.

"Как кто-то в Carnival Cruises может думать, что это нормально? Представьте, что ваши дети не получают подарков от Санты в рождественское утро. Кто устанавливает такие нелепые правила?" — говорится в письме.

Джон Хилд, представитель бренда Carnival Cruise Line Фото: Desiree Navarro

Джон Хилд ответил семье, объяснив, что игрушечный пистолет подпадает под список запрещенных предметов, провоз которых на борту круизных судов запрещен. Он добавил, что политика компании направлена на обеспечение безопасности и предотвращение возможной паники среди пассажиров.

"Как отец, я понимаю ваше разочарование. Но такие предметы, включая игрушечное оружие или его реплики, подлежат конфискации. Мы всегда советуем не заворачивать подобные игрушки в подарочную упаковку, чтобы избежать подобных ситуаций", — написал Хилд.

Представитель компании напомнил, что игрушечное оружие, включая световые мечи, мечи и их реплики, запрещено к провозу. Эта мера направлена на предотвращение ложных тревог и обеспечения спокойствия пассажиров на борту. Он также предложил родителям выбирать более безопасные подарки, такие как игрушки в стиле Микки Мауса или Базза Лайтера.

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