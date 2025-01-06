Работник круизного лайнера рассказал об особом правиле, которому должны следовать все
Подарок, купленный Эмили Джонсон для ее сына, стал причиной спора о правилах провоза игрушек на борту круизных судов. Ситуация вызвала активное обсуждение среди пассажиров и широко распространилась в соцсетях.
Рождество на борту круизного лайнера обернулось разочарованием для одной семьи, когда игрушка, купленная в подарок их ребенку, была конфискована службой безопасности. Инцидент вызвал бурное обсуждение среди пассажиров и в социальных сетях. Об этом пишет Lad Bible.
Семья отправилась в круиз с Carnival Cruise Line, крупнейшей круизной компанией в мире, чтобы провести праздничные дни на борту. Перед поездкой родители приобрели игрушечный пистолет из серии "Звездные войны" в Walt Disney World, планируя вручить его сыну в качестве сюрприза на Рождество. Однако подарок был изъят службой безопасности при посадке на корабль.
Разочарованная мать написала письмо Джону Хилду, представителю бренда Carnival Cruise Line, с жалобой на ситуацию. В своем обращении она подчеркнула, что их сын остался без рождественского подарка, а праздник был испорчен.
"Как кто-то в Carnival Cruises может думать, что это нормально? Представьте, что ваши дети не получают подарков от Санты в рождественское утро. Кто устанавливает такие нелепые правила?" — говорится в письме.
Джон Хилд ответил семье, объяснив, что игрушечный пистолет подпадает под список запрещенных предметов, провоз которых на борту круизных судов запрещен. Он добавил, что политика компании направлена на обеспечение безопасности и предотвращение возможной паники среди пассажиров.
"Как отец, я понимаю ваше разочарование. Но такие предметы, включая игрушечное оружие или его реплики, подлежат конфискации. Мы всегда советуем не заворачивать подобные игрушки в подарочную упаковку, чтобы избежать подобных ситуаций", — написал Хилд.
Представитель компании напомнил, что игрушечное оружие, включая световые мечи, мечи и их реплики, запрещено к провозу. Эта мера направлена на предотвращение ложных тревог и обеспечения спокойствия пассажиров на борту. Он также предложил родителям выбирать более безопасные подарки, такие как игрушки в стиле Микки Мауса или Базза Лайтера.
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