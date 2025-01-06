Працівник круїзного лайнера розповів про особливе правило, якого мають дотримуватися всі

Подарунок, куплений Емілі Джонсон для її сина, став причиною суперечки про правила провезення іграшок на борту круїзних суден. Ситуація викликала активне обговорення серед пасажирів і широко поширилася в соцмережах.

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Різдво на борту круїзного лайнера обернулося розчаруванням для однієї сім'ї, коли іграшка, куплена в подарунок їхній дитині, була конфіскована службою безпеки. Інцидент викликав бурхливе обговорення серед пасажирів і в соціальних мережах. Про це пише Lad Bible.

Сім'я вирушила в круїз із Carnival Cruise Line, найбільшою круїзною компанією у світі, щоб провести святкові дні на борту. Перед поїздкою батьки придбали іграшковий пістолет із серії "Зоряні війни" у Walt Disney World, плануючи вручити його синові як сюрприз на Різдво. Однак подарунок вилучила служба безпеки під час посадки на корабель.

Розчарована мати написала листа Джону Гілду, представнику бренду Carnival Cruise Line, зі скаргою на ситуацію. У своєму зверненні вона підкреслила, що їхній син залишився без різдвяного подарунка, а свято було зіпсовано.

"Як хтось у Carnival Cruises може думати, що це нормально? Уявіть, що ваші діти не отримують подарунків від Санти в різдвяний ранок. Хто встановлює такі безглузді правила?" — йдеться в листі.

Джон Гілд, представник бренду Carnival Cruise Line Фото: Desiree Navarro

Джон Гілд відповів сім'ї, пояснивши, що іграшковий пістолет підпадає під список заборонених предметів, провезення яких на борту круїзних суден заборонено. Він додав, що політика компанії спрямована на забезпечення безпеки та запобігання можливій паніці серед пасажирів.

"Як батько, я розумію ваше розчарування. Але такі предмети, включно з іграшковою зброєю або її репліками, підлягають конфіскації. Ми завжди радимо не загортати подібні іграшки в подарункову упаковку, щоб уникнути подібних ситуацій", — написав Гілд.

Представник компанії нагадав, що іграшкову зброю, включно зі світловими мечами, мечами та їхніми репліками, заборонено до провезення. Цей захід спрямований на запобігання помилкових тривог і забезпечення спокою пасажирів на борту. Він також запропонував батькам обирати безпечніші подарунки, як-от іграшки в стилі Міккі Мауса або Базза Лайтера.

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