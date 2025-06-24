"В последний раз плавала": украинка отдала $1200 за отдых на самом большом круизном лайнере

Диана Суворова, которая называет себя королевой бюджетной косметики, решила отдохнуть на круизном лайнере MSC Euribia. Своими впечатлениями женщина поделилась с подписчиками своего блога.

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Украинка опубликовала видео в TikTok, собрав более 130 тысяч просмотров, множество лайков, репостов и комментариев. Ее рассказ вызвал много вопросов.

"Недавно я побывала в первом и, возможно, последнем круизе в своей жизни. Это был круиз на самом большом и современном лайнере MSC Euribia по норвежским фьордам. И вот плюсы и минусы круизного отдыха", — рассказывает женщина в кадре.

Преимущества и недостатки круиза

Диана начала именно с преимуществ такого отдыха. "За неделю я посетила несколько стран. Мой плавучий отель всегда был рядом. Лайнер был новенький, все сияло, каюты удобные и продуманные до мелочей даже лучше, чем в отеле", — утверждает она.

По ее словам, питание на корабле на 10 из 10. Это итальянский рейс, поэтому паста и пицца были просто замечательными. Еду можно брать с собой в каюту, на открытую палубу или к бассейну.

Диана была довольна питанием Фото: TikTok

"Классные развлечения, концертные шоу, фитнес, аттракционы, бассейны. В удобном приложении можно отслеживать расписание всей программы на корабле", — говорит путешественница.

Относительно "минусов". Диана отметила, что во время круиза путешественников может "укачать". Кроме того, нужно учесть дополнительные расходы на Wi-Fi, алкоголь, другие напитки и экскурсии. "Все достаточно дорого", — отмечает автор ролика.

Круизный лайнер MSC Euribia Фото: TikTok

Также среди недостатков, по ее мнению, два дня в море без остановки, вместе с большим количеством других людей. Поэтому такая форма отдыха, считает туристка, не для интровертов. "Поеду ли я в круиз еще раз. На 90% могу сказать, что нет, но оставлю 10% на круиз в Антарктиду", — подытожила она.

Мнения зрителей

"Класс, я тоже хочу в круиз, хотя бы один раз, для опыта. Если не секрет, сколько стоил сам круиз без дополнительных расходов? Спасибо", — спросила зрительница, которую зовут Валерия. Диана ответила: "Пусть забудется мечта! На человека от 1200-1500 [долларов], смотря какая каюта и за сколько бронировать".

Реакции пользователей сети Фото: TikTok

"Я побывала в круизе и впечатления похожи: понравилось, но больше не поеду", — добавила пользовательница Кира. "6 лет работала на лайнере, иногда хочется попробовать себя в роли гостя, но это только иногда", — прокомментировала следующая участница обсуждения.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Мороженое больше не подают: что происходит, если пассажир лайнера умирает во время круиза.

Кроме того, пара продала почти все имущество, чтобы жить на круизных лайнерах.

Еще одна женщина продала все ради круиза вокруг света: в конце концов, ее "выбросили" с корабля.