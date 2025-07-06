Чоловік побачив 193 країни світу: він обрав одне місце, де хоче залишитися назавжди (фото)

Ренді Вільямс провів останні кілька років, відвідуючи практично кожну країну світу. Ба більше, він обрав свою улюблену, звільнився з роботи та переїхав туди назавжди.

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Мандрівник, який побував майже в кожній державі на Землі, зізнався, що назвати фаворита було легко, адже це навіть спонукало його звільнитися з роботи та оселитися там назавжди. Тревел-блогер Ренді Вільямс завершив свою світову подорож у 2023 році, прибувши до Туркменістану, щоб завершити список із 193 досліджених країн, пише Daily Star.

Вибір найкращої країни з такого масивного маршруту може здатися складним завданням, але Ренді це далося доволі легко. В інтерв'ю у 2019 році, коли він уже відвідав 120 країн, чоловік поділився своїми 10 фаворитами, починаючи від Швейцарії до Джибуті, Брунею та Вірменії.

Ренді Вільямс Фото: rdub/Instagram

Втім, одне популярне південноамериканське місце підкорило його настільки, що Ренді покинув свою роботу, щоб переїхати туди та розпочати нове життя. Подорож до бразильського пляжного міста Ресіфі полонила серце чоловіка.

"Мене завжди запитують, яка моя улюблена країна, і відповідь для мене така проста, тому що, ну, це єдина країна, куди я все перевіз, звільнився з роботи, залишив усе позаду та переїхав. Я знайшов це місто на узбережжі під назвою Ресіфі. Я навіть не виходив з аеропорту, але, пролітаючи над берегами Ресіфі, я побачив ці красиві коралові, пастельні хмарочоси прямо вздовж пляжу. Це трохи нагадало мені Маямі-Біч", — розповів Ренді.

Під час наступної поїздки він відвідав пляжне місто, знайшовши квартиру, а потім повернувшись додому та запитавши свого начальника, чи можуть вони поговорити. Мандрівник сказав йому, що звільняється та переїжджає до Бразилії, і це був "один із найцікавіших періодів у його житті".

Ренді Вільямс Фото: rdub/Instagram

Бразилія, найбільша країна Південної Америки, має розлогу берегову лінію, що омиває Атлантичний океан, і межує з усіма південноамериканськими країнами, окрім Еквадору та Чилі. Тут майже 60 відсотків тропічного лісу Амазонки, а на півночі могутня річка Амазонка, що кишить дикими тваринами, включаючи рожевих річкових дельфінів та піраній.

Згідно з даними ООН, існує 195 визнаних країн, 193 з яких є державами-членами ООН. Дві інші — це держави-спостерігачі, що не є членами, – Ватикан та Палестина.

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