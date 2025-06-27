Дешевше за Туреччину і Єгипет: українка розказала про Канарські острови для економних (фото)

Канарські острови манять до себе туристів з усього світу не тільки через океан навколо, а й вулканічні ландшафти. Відпочинок на іспанській землі може обійтися дешевше, якщо знати правильні лайфхаки.

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Про способи зекономити під час відпустки на Канарах розповідає блогерка Марія Лисак у своєму YouTube-каналі.

Блогерка розповіла, як зекономити на Лансароте

Лансароте — один з восьми Канарських островів, що належать Іспанії. Розташований він в Атлантичному океані біля північно-західного узбережжя Африки. Його площа близько 845 кв. км. Населення становить 156 тисяч людей. Це один з найбільш туристих островів архіпелагу. Щороку його відвідує понад два з половиною мільйони туристів. Острів приваблює людей з усього світу своїми вулканічними ландшафтами, чорними і білими пляжами, унікальними природними парками та гармонійною архітектурою. А відпочинок тут може бути цілком доступним.

Як дістатися до Канарських островів дешево?

Найзручніше і найдешевше дібратися до Лансароте буде літаком з Іспанії. Це коштуватиме від 20 до 40 євро в одну сторону. Втім, тут потрібно використати лайфхак: не шукати квитки на сайті авіакомпанії, а зайти в Google і написати "Google польоти", де зазначити свій маршрут. Пошукова система запропонує вам варіанти на різний смак. Таким чином легко знайти дешевші варіанти. Ба більше, можна вмикнути сповіщеня, аби Google сам повідомив вам, коли ціна на квитки стане менша. Наприклад, блогерці квитки на Лансароте обійшлися в 45 євро за одну людину у дві сторони.

Де шукати житло на Лансароте

Найоптимальнішим варіантом для пошуку апартаментів є сервіс Airbnb. Готелі потрібно шукати на інших сайтах. Зокрема, блогерка радить дивитися саме офіційні сайти готелів, де ціни зазвичай нижчі, ніж на другорядних. Апартаменти за ніч обійшлися Марії в 50 євро на двох, а наступні ночі вони провели в готелі (ніч — 110 євро, де було все включено).

Якщо ви хочете проводити відпустку активно, блогерка радить поселитися в центрі острова, звідки буде зручно добиратися в будь-яку точку. Якщо ж ви шукаєте спокою — варто обрати маленькі селища. Втім, Марія не радить зупинятися в столиці острова Арресіфе, адже це тут проживає багато місцевих мешканців, тому туристичної атмосфери майже немає.

Цікаво, що на Канарських островах значно нижці ціни, ніж на материковій Іспанії, адже тут менші податки. Втім, так буває не завжди, адже продукти сюди ще потрібно доставити з материка.

Зокрема, Марія радить орендувати авто (у неї вийшло 160 євро на чотири дні разом з паливом), обрати зручне взуття та теплий одяг через вітряну погоду.

Загалом відпочинок на двох за пʼять днів обійшовся менш як за тисячу євро.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

В Адріатичному морі є неймовірний острів Хвар, який порівнюють з Капрі, Бора-Бора, Санторіні, Мальдівами та Фіджі.

Селище Ворохта в Карпатах визнане одним з найкращих у світі.

Крім того, Фокус писав про варіанти бюджетного відпочинку в Європі у 2025 році.