Дешевле Турции и Египта: украинка рассказала о Канарских островах для экономных (фото)

Канарские острова манят к себе туристов со всего мира не только из-за океана вокруг, но и вулканических ландшафтов. Отдых на испанской земле может обойтись дешевле, если знать правильные лайфхаки.

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О способах сэкономить во время отпуска на Канарах рассказывает блогерша Мария Лысак в своем YouTube-канале.

Блогерша рассказала, как сэкономить на Лансароте

Лансароте — один из восьми Канарских островов, принадлежащих Испании. Расположен он в Атлантическом океане у северо-западного побережья Африки. Его площадь около 845 кв. км. Население составляет 156 тысяч человек. Это один из самых туристических островов архипелага. Каждый год его посещает более двух с половиной миллионов туристов. Остров привлекает людей со всего мира своими вулканическими ландшафтами, черными и белыми пляжами, уникальными природными парками и гармоничной архитектурой. А отдых здесь может быть вполне доступным.

Как добраться до Канарских островов дешево?

Удобнее и дешевле всего добраться до Лансароте будет самолетом из Испании. Это будет стоить от 20 до 40 евро в одну сторону. Впрочем, здесь нужно использовать лайфхак: не искать билеты на сайте авиакомпании, а зайти в Google и написать "Google полеты", где указать свой маршрут. Поисковая система предложит вам варианты на разный вкус. Таким образом легко найти более дешевые варианты. Более того, можно включить уведомления, чтобы Google сам сообщил вам, когда цена на билеты станет меньше. Например, блогерше билеты на Лансароте обошлись в 45 евро за одного человека в две стороны.

Где искать жилье на Лансароте

Самым оптимальным вариантом для поиска апартаментов является сервис Airbnb. Отели нужно искать на других сайтах. В частности, блогерша советует смотреть именно официальные сайты отелей, где цены обычно ниже, чем на второстепенных. Апартаменты за ночь обошлись Марии в 50 евро на двоих, а следующие ночи они провели в отеле (ночь — 110 евро, где было все включено).

Если вы хотите проводить отпуск активно, блогерша советует поселиться в центре острова, откуда будет удобно добираться в любую точку. Если же вы ищете спокойствия — стоит выбрать маленькие поселки. Впрочем, Мария не советует останавливаться в столице острова Арресифе, ведь это здесь проживает много местных жителей, поэтому туристической атмосферы почти нет.

Интересно, что на Канарских островах значительно ниже цены, чем на материковой Испании, ведь здесь меньше налоги. Впрочем, так бывает не всегда, ведь продукты сюда еще нужно доставить с материка.

В частности, Мария советует арендовать авто (у нее вышло 160 евро на четыре дня вместе с топливом), выбрать удобную обувь и теплую одежду из-за ветреной погоды.

В целом отдых на двоих за пять дней обошелся менее чем за тысячу евро.

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