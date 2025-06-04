Не хуже Бора-Бора и Капри: почему стоит посетить остров Хвар в Хорватии (фото)

В Адриатическом море "спрятался" невероятный остров Хвар. Он во многих рейтингах стоит рядом с нашумевшими Капри, Бора-Бора, Санторини, Мальдивами и Фиджи.

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Остров Хвар: где искать

Хвар расположен посреди Адриатического моря среди других островов — Брач, Вис, и Корчула. А именно у побережья Далмации. Админастративно принадлежит Хорватии, хотя в свое время здесь господствовали разные народы, в частности греки, откуда и название острова: Φάρος (Фарос) — "маяк" на греческом. В свое время греки так назвали остров, где был, соответственно, маяк. А со временем слово "обрезалось" и немножко изменилось из-за разных языков.

Хвар является одним из самых солнечных островов всего Адриатического побережья (349 солнечных дней в году).

На острове Хвар растут пальмы и развеваются хорватские флаги Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Приятным бонусом являются пушистые "хвостики", которых можно встретить во время вечерних прогулок.

На острове Хвар живут котики Фото: focus.ua / Виктория Сытняк На острове Хвар живут котики Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Пакленские острова

Совсем рядом с Хваром расположены Пакленские острова. Название переводится как "адские острова". Когда-то здесь варили смолу для кораблей, поэтому остров всегда был окутан густым, черным дымом.

Изюминкой островов является невероятная бирюзовая вода, чистые пляжи.

Также часто предлагают визит на остров Брач: выбор за вами.

Пакленские острова в Хорватии Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Более того, на Хваре родился Иван Вучетич — изобретатель дактилоскопии. Именно он создал систему идентификации людей по отпечаткам пальцев, которая стала основой современной дактилоскопии. Памятник Вучетичу можно найти в городе Хвар (на острове еще есть города Елса и Старый Град).

Памятник Ивану Вучетичу на острове Хвар Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Вкусное мороженое

Вместе с другими самыми разнообразными вкусами мороженого выделяется лавандовое. Поскольку на острове активно выращивают лаванду, именно с ней вы найдете различные сувениры — от мыла до непосредственно самой лаванды в мешочке.

На Хваре есть лавандовое мороженое Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Как добраться до Хвара

Сначала стоит прибыть в город Сплит в Хорватии. Уже оттуда ходит паром, на котором за два часа можно доплыть до Хвара. Даже машины и автобусы загружают на паром.

В общем можно путешествовать как самостоятельно, так и с туристическим агентством. Есть выезды прямо из Украины.

Город Сплит в Хорватии Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Что делать на Хваре

Можно и нужно отдыхать, вкусно есть, купаться, загорать. Стоит также посетить историческую часть городов Елса, Хвар и Старый Град. В каждом из них есть на что посмотреть. А добраться до каждого из них можно или на собственном авто, или арендовать велосипед (в 2024 году было 10 евро в сутки).

Еще одной изюминкой острова являются многочисленные сосны, благодаря которым морской воздух становится еще более особенным.

Фото: focus.ua / Виктория Сытняк Фото: focus.ua / Виктория Сытняк Фото: focus.ua / Виктория Сытняк Фото: focus.ua / Виктория Сытняк Фото: focus.ua / Виктория Сытняк Фото: focus.ua / Виктория Сытняк Фото: focus.ua / Виктория Сытняк Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Дресс-код на острове Хвар

Буквально недавно местные власти решили, что за ношение неподобающей одежды в общественных местах, возле исторических памятников или в религиозных местах, можно получить немалый штраф, пишет Schengen.News.

Туристы, которые носят купальники за пределами пляжных зон острова, рискуют быть оштрафованными на сумму до 600 евро, а все, кто ходит без рубашки или в очень открытой одежде в центре города, рискуют получить штраф в размере 500 евро.

А в некоторых местах туристам могут предложить надеть длинные юбки или брюки, чтобы зайти внутрь.

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