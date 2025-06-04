"Немного легче, мать": 47-летняя украинская звезда экрана "засветилась" на отдыхе в Индии

47-летняя украинская телеведущая Василиса Фролова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике во время отдыха в Индии.

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Кадрами звезда экрана поделилась в Instagram.

Фролова призналась, что раньше на самом деле не была довольна своим телом. Впрочем, сейчас она активно работает над собой и почувствовала, что может с удовольствием надеть раздельный купальник. По словам украинской телеведущей, ее фигура сейчас выглядит значительно лучше, чем в 17 лет.

"Мне 47. И я впервые в жизни надеваю раздельный купальник с удовольствием. Как и каждая? Пожалуй, я никогда не была довольна своим телом. Именно сейчас мое тело намного лучше, чем 30 лет назад. Только сейчас я в абсолютном кайфе от ежедневной йоги и начинаю по-настоящему слышать себя", — написала Василиса.

Василиса Фролова в Индии Фото: instagram.com/vasyafrolova

Украинка добавила, что еще есть над чем работать, чтобы достичь идеальной формы, и не собирается останавливаться.

Василиса Фролова Фото: instagram.com/vasyafrolova

Более того, ведущая недавно вернулась с ретрита в Индии, во время которого прошла специальные процедуры и сидела на специальной диете.

"Да, еще много впереди, до идеальной формы еще придется попотеть, но это такой кайф — каждый раз немного преодолевать себя, прилагать чуть больше усилий и видеть результат. И Индия способствует этому процессу идеально: ежедневные процедуры и персональная диета творят чудеса", — отметила Фролова.

Василиса Фролова Фото: instagram.com/vasyafrolova

После таких солнечных кадров и признаний пользователи сети засыпали телеведущую комплиментами.

"Ты выглядишь невероятно! Но хочется добавить, что каждая женщина должна любить себя и надевать купальник, который ей нравится, в своем теперешнем теле", "Я в шоке! Я думала тебе максимум 35!", "Ты всегда для меня была (и есть) идеальной красавицей, но классно, что ты себя так здорово чувствуешь!", "Потрясающий результат кропотливой работы", "Девушка, Вам есть 18?", — пишут фолловеры звезды.

К потоку положительных комментариев присоединилась и украинская певица MamaRika, написав: "Воу!!!Полегче мать".

Василиса Фролова в Индии Фото: instagram.com/vasyafrolova

Где и как живет Василиса Фролова

Известная украинская телеведущая сейчас проживает в Дубае (ОАЭ). Она переехала туда еще до полномасштабного вторжения России в Украину.

В ноябре 2024 года Василиса вышла замуж за отца своего сына, Дмитрия Котеленца, который работает в компании Warner Brothers. Вместе они воспитывают сына Родиона. Фролова рассказывала, что не исключает мысли о возвращении в Украину, но сейчас живет в Дубае и ведет активную жизнь, в том числе в соцсетях.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Василиса Фролова официально сообщила о женитьбе с Дмитрием Котеленцом.

В сентябре 2022 года телеведущая Василиса Фролова рассказала, что в Дубае запрещено публично поддерживать Украину.

Кроме того, Фокус писал о способе быстрого похудения Василисы Фроловой.