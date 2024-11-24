46-летняя телеведущая Василиса Фролова вышла замуж (фото)

Телеведушая, которая три года назад стала мамой, долго скрывала свой роман с известным продюсером и очень мало говорила о личной жизни.

Украинская модель, актриса и телеведущая Василиса Фролова, которая три года назад родила сына, а в январе 2022 года переехала с ним и его отцом в Дубай, сообщила в Facebook, что с 20 ноября находится в браке с Дмитирем Котеленцем. Именно он является отцом ее ребенка.

Фролова из тех людей, кто не любит распространяться о личной жизни, однако в нескольких интервью прошлых лет она все же рассказала детали своих отношений с Дмитрием, известным украинским телепродюсером, который сейчас работает в Warner Brothers в ОАЕ. Именно он настоял на переезде Василисы в Дубай почти три года назад, поскольку был уверен, что полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину неизбежно, и хотел обезопасить свою семью.

Василиса Фролова и Дмитрий Котеленец в браке с 20 ноября Фото: Vasilisa Frolova/Facebook

В комментариях ее поздравили немало известных людей, в том числе певица Мария Бурмака.

"Ооо, какая прекрасная новость, соседка! Фотки давай!" – написала она.

Мария Бурмака поздравила Фролову с новым статусом

В программе "Светская жизнь" в феврале 2021 года Василиса рассказала, что их роман с Котелевцом начался очень спонтанно, с беременностью, хотя до этого они были знакомы 15 лет.

До того как забеременеть, знаменитость 11 лет встречалась с креативным директором Александром Стрижельчиком. Пара даже вместе построила дом, где была детская, но завести ребенка не получалось. По ее словам, она уже не верила, что когда-то сможет стать мамой.

Узнав, что у нее будет малыш, Фролова сразу же порвала со своим бойфрендом, что, по ее словам, было воспринято мужчиной тяжело. С тех пор счастлива в отношениях с Дмитрием. Они впервые дебютировали как пара на премии YUNA в мае 2021 года, через два месяца после рождения сына, которого родители назвали Родионом.

Первый выход Фроловой и Котеленца в свет как пары

Недавно Василиса рассказала своим подписчикам в Instagram о том, что ее ребенок базово говорит на английском, но она делает все, чтобы малыш также знал свой родной украинский язык.

Василиса с сыном Родионом

В одном из интервью Фролова призналась, что в ОАЭ нет никакой поддержки украинцев со стороны властей и общественности. Потому как Объединенные Арабские Эмираты, которые являются абсолютной монархией, выбрали политику полного нейтралитета. Единственная уступка, о которой рассказала Василиса – это упрощенная процедура получения резидентства, которая обошлась ей дешевле, чем было до войны.

Также в Дубае запрещено устраивать митинги в поддержку Украины и собирать деньги на ВСУ. За это грозит штраф и депортация.

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