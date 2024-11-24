46-річна телеведуча Василіса Фролова вийшла заміж (фото)

Телеведуча, яка три роки тому стала мамою, довго приховувала свій роман з відомим продюсером і дуже мало говорила про особисте життя.

Українська модель, акторка і телеведуча Василіса Фролова, яка три роки тому народила сина, а в січні 2022 року переїхала з ним і його батьком у Дубай, повідомила у Facebook, що з 20 листопада перебуває у шлюбі з Дмитром Котеленцем. Саме він є батьком її дитини.

Фролова з тих людей, хто не любить поширюватися про особисте життя, проте в кількох інтерв'ю минулих років вона все ж таки розповіла деталі своїх стосунків із Дмитром, відомим українським телепродюсером, який зараз працює у Warner Brothers в ОАЕ. Саме він наполіг на переїзді Василіси в Дубай майже три роки тому, оскільки був упевнений, що повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну неминуче, і хотів убезпечити свою сім'ю.

Василіса Фролова та Дмитро Котеленець у шлюбі з 20 листопада Фото: Vasilisa Frolova/Facebook

У коментарях її привітали чимало відомих людей, зокрема співачка Марія Бурмака.

"Оооо, яка прекрасна новина, сусідко! Фотки давай!" — написала вона.

Марія Бурмака привітала Фролову з новим статусом

У програмі "Світське життя" в лютому 2021 року Василіса розповіла, що їхній роман із Котелевцем почався дуже спонтанно, із вагітністю, хоча до цього вони були знайомі 15 років.

До того як завагітніти, знаменитість 11 років зустрічалася з креативним директором Олександром Стрижельчиком. Пара навіть разом побудувала будинок, де була дитяча, але завести дитину не виходило. За її словами, вона вже не вірила, що колись зможе стати мамою.

Дізнавшись, що у неї буде малюк, Фролова одразу ж порвала зі своїм бойфрендом, що, за її словами, було сприйнято чоловіком важко. Відтоді зірка щаслива у стосунках із Дмитром. Вони вперше дебютували як пара на премії YUNA в травні 2021 року, через два місяці після народження сина, якого батьки назвали Родіоном.

Перший вихід Фролової та Котеленця у світ як пари

Нещодавно Василіса розповіла своїм підписникам в Instagram про те, що її дитина базово розмовляє англійською, але вона робить усе, щоб малюк також знав свою рідну українську мову.

Василіса із сином Родіоном

В одному з інтерв'ю Фролова зізналася, що в ОАЕ немає жодної підтримки українців з боку влади та громадськості. Бо Об'єднані Арабські Емірати, які є абсолютною монархією, обрали політику повного нейтралітету. Єдина поступка, про яку розповіла Василіса — це спрощена процедура отримання резидентства, яка обійшлася їй дешевше, ніж було до війни.

Також у Дубаї заборонено влаштовувати мітинги на підтримку України і збирати гроші на ЗСУ. За це загрожує штраф і депортація.

Раніше Фокус писав, як Василисі Фроловій вдалося швидко схуднути.