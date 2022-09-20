Телеведуча Василіса Фролова розповіла, що у Дубаї заборонено публічно підтримувати Україну

Відома ведуча поїхала до Дубая до чоловіка, який є резидентом цієї країни.

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Відома українська телеведуча Василіса Фролова поїхала до Дубая до чоловіка ще до початку війни в Україні. Вона перебувала за кордоном з 31 січня і ухвалила рішення не повертатися. Про те, як живеться в Дубаї, ведуча розповіла в інтерв'ю для YouTube-каналу Анни Олицької.

Василіса Фролова, яка до війни з Росією працювала на "Прямому" телеканалі, зараз перебуває за кордоном разом із сином та чоловіком. Вона зазначає, що в ОАЕ немає жодної підтримки українців з боку влади та громадськості. Тому, що Об'єднані Арабські Емірати, які є абсолютною монархією, обрали політику повного нейтралітету. Єдина поступка, про яку розповіла Василіса — це спрощена процедура отримання резидентства, яка коштувала їй дешевше, ніж було до війни.

"На другий чи третій місяць після вторгнення українцям дали візу, не безкоштовну, але вона набагато дешевша, ніж давали резидентам раніше. Зараз у нас є однорічна резидентська віза, яку ми отримали не за такі великі гроші. Там є примітка, що ми опинились у цій країні саме через причини війни. Але вона більше нічого не дає. Абсолютно. І в принципі українцям тут нічого не дають", — розповіла Фролова.

[ + – ] Василіса Фролова із сином Фото: Vasilisa Frolova/Instagram

Виявляти свою громадянську позицію українцям ніяк не можна: заборонено національну символіку, не можна повісити український прапор на вікно або балкон, не можна вийти у футболці з прапором, проте ведуча знайшла вихід.

Виходячи на вулицю, вона чіпляє на візок сина маленький синьо-жовтий бантик, або ж український прапорець, і розмовляє лише українською. Так їй вдалося познайомитись і з іншими резидентами з України та тими, хто підтримує нашу країну. Втім, раніше ведуча публікувала відео, на якому показувала, що ризикнула вийти на вулицю, вкривши візок сина українським прапором. У пості Фролова наголосила, що це максимальний прояв патріотизму, який дозволено у Дубаї.

[ + – ] Невелика акція на підтримку України, влаштована Василісою Фроловою

Також заборонено влаштовувати мітинги на підтримку України та збирати гроші на ЗСУ. За це загрожує штраф та депортація.

"Тут не можна виходити з прапором. Була величезна виставка, де кожна країна себе уявляла, і ось навіть туди не можна було зайти у футболці з прапором України. Просто не пускали на вході. Кажуть, що росіян теж не пускали. Але це все одно було неприємно". Це пов'язує руки. Але це країна, яка нас дала притулок, і якщо ми залишаємося тут, то маємо поважати правила цієї країни", — розповіла ведуча і зазначила, що обдурити державу ніяк не вийде, так що доводиться підкорятися, якщо не хочеш опинитися в в'язниці, або заплатити величезний штраф. Тут він становить близько 50 тисяч доларів та вище.

Життя в ОАЕ, за словами Василини Фролової, потребує великих грошей. Винаймати квартиру коштує дуже дорого, особливо якщо апартаменти потрібні у пристойному районі. За кондиціонер, без якого тут неможливо жити, доведеться заплатити вартість квартири, але про це не згадують, вважаючи, що це загальнодоступна інформація, яку всі знають.

Дорого обійдеться все, включаючи каву. Фролова попереджає, що щоденні витрати можуть перевищити 100 євро.

"Виходиш з дому на вулицю – мінус 100 баксів. Чашка кави – від 200 гривень. Якщо це якийсь раф чи матч, то вже 300", – зазначила телеведуча.

Вона зізналася, що зараз, опинившись без роботи, змушена жити за кошти чоловіка, він працює на Warner Brothers.

Нагадаємо, раніше інтерв'ю дала відома співачка Світлана Лобода. Вона зізналася, що ніколи не повернеться до Росії, де раніше часто давала концерти. Нині вона з доньками перебуває за кордоном.