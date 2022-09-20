Телеведущая Василиса Фролова рассказала, что в Дубае запрещено публично поддерживать Украину

Известная ведущая уехала в Дубай к мужу, который является резидентом этой страны

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Известная украинская телеведущая Василиса Фролова уехала в Дубай к мужу еще до начала войны в Украине. Она находилась за границей с 31 января и приняла решение не возвращаться. О том, как живется в Дубае ведущая рассказала в интервью для YouTube-канала Анны Олицкой.

Василиса Фролова, которая до войны с Россией работала на "Прямом" телеканале, сейчас находится за границей вместе с сыном и мужем. Она отмечает, что в ОАЭ нет никакой поддержки украинцев со стороны властей и общественности. Потому как Объединенные Арабские Эмираты, которые являются абсолютной монархией, выбрали политику полного нейтралитета. Единственная уступка, о которой рассказала Василиса – это упрощенная процедура получения резидентства, которая обошлась ей дешевле, чем было до войны.

"На второй или третий месяц после вторжения украинцам дали визу, не бесплатную, но она намного дешевле, чем давали резидентам раньше. Сейчас у нас есть годовалая резидентская виза, которую мы получили не за такие большие деньги. Там есть приметка, что мы оказались в этой стране именно по причинам войны. Но она больше ничего не дает. Абсолютно. И в принципе украинцам здесь ничего не дают", – рассказала Фролова.

[ + – ] Василиса Фролова с сыном Фото: Vasilisa Frolova/Instagram

Проявлять свою гражданскую позицию украинцам никак нельзя: запрещена национальная символика, нельзя повесить украинский флаг на окно, или балкон, нельзя выйти в футболке с флагом, однако ведущая нашла выход.

Выходя на улицу, она цепляет на коляску сына маленький сине-желтый бантик, или же украинский флажок, и разговаривает только на украинском. Так ей удалось познакомиться и с другими резидентами из Украины и теми, кто поддерживает нашу страну. Впрочем, ранее ведущая публиковала видео, на котором показывала, что рискнула выйти на улицу, покрыв коляску сына украинским флагом. В посте Фролова отметила, что это максимальное проявление патриотизма, которое позволено в Дубае.

[ + – ] Небольшая акция в поддержку Украины, устроенная Василисой Фроловой

Также запрещено устраивать митинги в поддержку Украины и собирать деньги на ВСУ. За это грозит штраф и депортация.

"Здесь нельзя выходить с флагом. Была огромная выставка, где каждая страна себя представляла, и вот даже туда нельзя было зайти в футболке с флагом Украины. Просто не пускали на входе. Говорят, что русских тоже не пускали. Но это все равно было неприятно. Это связывает руки. Но это страна, которая нас приютила, и раз мы остаемся здесь, то должны уважать правила этой страны", – рассказала ведущая и отметила, что обмануть государство никак не выйдет, так что приходится подчиняться, если не хочешь очутиться в тюрьме, или заплатить огромный штраф. Здесь он составляет около 50 тысяч долларов и выше.

Жизнь в ОАЭ, по словам Василисы Фроловой, требует больших денег. Снять квартиру стоит очень дорого, особенно если апартаменты требуются в приличном районе. За кондиционер, без которого здесь невозможно жить, придется заплатить стоимость квартиры, но про это не упоминают, считая, что это общедоступная информация, которую и так все знают.

Дорого обойдется все, включая кофе. Фролова предупреждает, что ежедневные траты могут превысить 100 евро.

"Выходишь из дома на улицу – минус 100 баксов. Чашка кофе – от 200 гривен. Если это какой-то раф или матча, то уже 300", – отметила телеведущая.

Она призналась, что сейчас, оказавшись без работы, вынуждена жить за счет мужа, он работает на Warner Brothers.

Напомним, ранее интервью дала известная певица Светлана Лобода. Она призналась, что никогда не вернется в Россию, где ранее часто давала концерты. Сейчас она с дочками находится за границей.