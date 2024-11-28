Телеведуча Василіса Фролова показала кадри з весілля в ОАЕ (фото)

На церемонії був присутній маленький син наречених. Родіон народився у 2021 році.

Українська телеведуча Василіса Фролова показала фото зі свого весілля. Святковими кадрами зіркова наречена поділилася в Instagram.

Фролова, яка останнім часом живе за кордоном, уклала офіційний шлюб з продюсером Дмитром Котеленцем. На церемонії був присутній їхній маленький син Родіон, який на першому фото тримав шлейф сукні мами.

"Просто дозвольте гарним речам траплятися", — написала Фролова.

Закохані одружили в Об'єднаних Арабських Еміратах, де живуть останнім часом.

На фото українська знаменитість постала в білій довгій сукні з мереживом, а наречений приміряв сині штани та світлу сорочку з гербом України. Син подружжя прийшов на церемонію у класичному костюмі з білою сорочкою та краваткою.

Василіса Фролова вийшла заміж

Новоспечене подружжя привітали з важливим днем користувачі мережі.

"Веселка вітаю вас! Ти як завжди стильна і красива. Вічної любові", "Вітаю, ви прекрасні", "Яка краса! Чудові!" — пишуть фоловери Василіси Фролової.

До привітань також приєдналися співачки Джамала та MamaRika.

Нагадаємо, Василіса Фролова повідомила про одруження з Дмитром Котеленцем.

Також Фокус писав про спосіб швидкого схуднення Василіси Фролової.