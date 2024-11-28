Телеведущая Василиса Фролова показала кадры со свадьбы в ОАЭ (фото)

На церемонии присутствовал маленький сын молодоженов. Родион родился в 2021 году.

Украинская телеведущая Василиса Фролова показала фото со своей свадьбы. Праздничными кадрами звездная невеста поделилась в Instagram.

Фролова, которая в последнее время живет за границей, заключила официальный брак с продюсером Дмитрием Котеленцом. На церемонии присутствовал их маленький сын Родион, который на первом фото держал шлейф платья мамы.

"Просто позвольте хорошим вещам случаться", — написала Фролова.

Влюбленные поженились в Объединенных Арабских Эмиратах, где живут в последнее время.

На фото украинская знаменитость предстала в белом длинном платье с кружевом, а жених примерил синие брюки и светлую рубашку с гербом Украины. Сын супругов пришел на церемонию в классическом костюме с белой рубашкой и галстуком.

Василиса Фролова вышла замуж

Новоиспеченных супругов поздравили с важным днем пользователи сети.

"Радуга поздравляю вас! Ты как всегда стильная и красивая. Вечной любви", "Поздравляю, вы прекрасны", "Какая красота! Великолепные!" — пишут фолловеры Василисы Фроловой.

К поздравлениям также присоединились певицы Джамала и MamaRika.

Напомним, Василиса Фролова сообщила о женитьбе с Дмитрием Котеленцом.

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