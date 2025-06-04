"Трохи легше, матір": 47-річна українська зірка екрану "засвітилась" на відпочинку в Індії

47-річна українська телеведуча Василіса Фролова продемонструвала струнку фігуру в купальнику під час відпочинку в Індії.

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Кадрами зірка екрану поділилася в Instagram.

Фролова зізналася, що раніше насправді не була задоволена своїм тілом. Втім, наразі вона активно працює над собою і відчула, що може із задоволенням одягнути роздільний купальник. За словами української телеведучої, її фігура зараз виглядає значно краще, ніж у 17 років.

"Мені 47. І я вперше в житті вдягаю роздільний купальник із задоволенням. Як і кожна? мабуть, я ніколи не була задоволена своїм тілом. Саме зараз моє тіло набагато краще, ніж 30 років тому. Тільки зараз я в абсолютному кайфі від щоденної йоги та починаю по-справжньому чути себе", — написала Василіса.

Василіса Фролова в Індії Фото: instagram.com/vasyafrolova

Українка додала, що ще має над чим працювати, щоб досягти ідеальної форми, і не збирається зупинятися.

Василіса Фролова Фото: instagram.com/vasyafrolova

Ба більше, ведуча нещодавно повернулася з ретриту в Індії, під час якого пройшла спеціальні процедури і сиділа на спеціальній дієті.

"Так, ще багато попереду, до ідеальної форми ще доведеться попотіти, але це такий кайф — кожного разу трохи переборювати себе, робити трохи більше зусиль і бачити результат. І Індія сприяє цьому процесу ідеально: щоденні процедури та персональна дієта роблять дива", — зазначила Фролова.

Василіса Фролова Фото: instagram.com/vasyafrolova

Після таких сонячних кадрів і зізнань користувачі мережі засипали телеведучу компліментами.

"Ти виглядаєш неймовірно! Але хочеться додати, що кожна жінка має любити себе та вдягати купальник, який їй до вподоби, у своєму теперішньому тілі", "Я в шоці! Я думала тобі максимум 35!", "Ти завжди для мене була (і є) ідеальною красунею, але класно, що ти себе так здорово почуваєш!", "Приголомшливий результат кропіткої роботи", "Дівчино, Вам є 18?", — пишуть фоловери зірки.

До потоку позитивних коментарів долучилася і українська співачка MamaRika, написавши: "Воу!!!Полегше мать".

Василіса Фролова в Індії Фото: instagram.com/vasyafrolova

Де та як живе Василіса Фролова

Відома українська телеведуча наразі проживає в Дубаї (ОАЕ). Вона переїхала туди ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У листопаді 2024 року Василіса вийшла заміж за батька свого сина, Дмитра Котеленця, який працює у компанії Warner Brothers. Разом вони виховують сина Родіона. Фролова розповідала, що не відкидає думки про повернення в Україну, але наразі живе в Дубаї й веде активне життя, зокрема у соцмережах.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Василіса Фролова офіційно повідомила про одруження з Дмитром Котеленцем.

У вересні 2022 року телеведуча Василіса Фролова розповіла, що у Дубаї заборонено публічно підтримувати Україну.

Крім того, Фокус писав про спосіб швидкого схуднення Василіси Фролової.