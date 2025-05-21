Жінка купила острів у рибалки і відкрила розкішний курорт: скільки вона заробляє (фото)

У 2004 році австралійка Меліта Коулмандас вирушила в подорож архіпелагом Кох Ронг, а повернулася з островом у власності. Відтоді вона не тільки відновила природу, а й відкрила успішний екокурорт Song Saa.

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Про це згадує CNA Luxury.

У 2004 році Меліта Коулмандас, австралійка грецького походження, подорожувала архіпелагом Кох Ронг у Камбоджі, коли доля піднесла їй несподіваний поворот. Під час морської прогулянки вона з партнером натрапила на крихітний тропічний острів, де місцевий рибалка, зневірившись прогодувати сім'ю, запропонував продати землю. Не роздумуючи, вона погодилася, і стала власницею острова всього за $15 тисяч.

"Я просто сказала "так" — це був момент чистого везіння", — згадує Коулмандас.

Документи оформили в Пномпені (столиця Камбоджі), а угоду було скріплено підписом і пачкою готівки в паперовому пакеті.

Острів обійшовся жінці в 15 тисяч доларів Фото: CNA Luxury

Спочатку острів, як зізналася вона, був у гнітючому стані: занедбаний риф, сміття і занедбаність. Але замість того щоб шукати вигоду, Коулмандас вклалася у відновлення природи та співпрацю з місцевою громадою. Незабаром на острові з'явився перший у Камбоджі морський заповідник, а за майже десятиліття, у 2012 році, відкрився Song Saa Private Island — курорт, орієнтований на стійкість, екологічність і підтримку місцевих жителів.

Сьогодні курорт охоплює два острови — Кох Оуен і Кох Бонг — з'єднаних мостом. Він пропонує 24 екологічно чисті вілли, побудовані з перероблених матеріалів. Тут немає одноразового пластику, а гості стають частиною відновного туризму. Вони беруть участь у підводній медитації, спостерігають за біолюмінесцентним планктоном і знайомляться з сільським життям.

Сьогодні курорт охоплює два острови — Кох Оуен і Кох Бонг Фото: CNA Luxury

Проєкт виріс у повноцінну філософію — від стійкості до регенерації.

"Мова не тільки про зниження шкоди. Ми прагнемо поліпшити цілі системи — від морської екосистеми до доходів сімей", — наголошує Коулмандас.

Видання зазначає, що завдяки її підходу жінки отримали роботу, діти — освіту, а регіон — надію.

Наступний крок — Song Saa Reserve. Це 200 гектарів землі біля храму Бантей Срей у Сіемреапі, де з'являться готелі, навчальні центри та проєкти з відновлення лісу. За словами підприємниці, вони створюють не просто відпочинок, а простір, який "живе і розвиває навколишній світ".

Раніше Фокус повідомляв, що студент Олівер Рассел зі США купив острів у Фінляндії за 31 тисячу доларів і тепер будує там будинок і сауну. Покупка для чоловіка стала можливістю виконати мрію дитинства.

Також стало відомо, що турист вимовив "заборонене" слово на борту круїзного лайнера. Один із пасажирів круїзу Royal Caribbean випадково вимовив "Титанік", і цим викликав справжню паніку серед відпочивальників.