Женщина купила остров у рыбака и открыла роскошный курорт: сколько она зарабатывает (фото)

В 2004 году австралийка Мелита Коулмандас отправилась в путешествие по архипелагу Кох Ронг, а вернулась с островом в собственности. С тех пор она не только восстановила природу, но и открыла успешный экокурорт Song Saa.

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Об этом вспоминает CNA Luxury.

В 2004 году Мелита Коулмандас, австралийка греческого происхождения, путешествовала по архипелагу Кох Ронг в Камбодже, когда судьба преподнесла ей неожиданный поворот. Во время морской прогулки она с партнером набрела на крошечный тропический остров, где местный рыбак, отчаявшись прокормить семью, предложил продать землю. Не раздумывая, она согласилась, и стала владелицей острова всего за $15 тысяч.

"Я просто сказала "да" — это был момент чистого везения", — вспоминает Коулмандас.

Документы оформили в Пномпене (столица Камбоджи), а сделка была скреплена подписью и пачкой наличных в бумажном пакете.

Остров обошелся женщине в 15 тысяч долларов Фото: CNA Luxury

Сначала остров, как призналась она, был в удручающем состоянии: умирающий риф, мусор и заброшенность. Но вместо того чтобы искать выгоду, Коулмандас вложилась в восстановление природы и сотрудничество с местным сообществом. Вскоре на острове появился первый в Камбодже морской заповедник, а спустя почти десятилетие, в 2012 году, открылся Song Saa Private Island — курорт, ориентированный на устойчивость, экологичность и поддержку местных жителей.

Сегодня курорт охватывает два острова — Кох Оуэн и Кох Бонг — соединенных мостом. Он предлагает 24 экологически чистые виллы, построенные из переработанных материалов. Здесь нет одноразового пластика, а гости становятся частью восстановительного туризма. Они участвуют в подводной медитации, наблюдают за биолюминесцентным планктоном и знакомятся с деревенской жизнью.

Сегодня курорт охватывает два острова — Кох Оуэн и Кох Бонг Фото: CNA Luxury

Проект вырос в полноценную философию — от устойчивости к регенерации.

"Речь не только о снижении вреда. Мы стремимся улучшить целые системы — от морской экосистемы до доходов семей", — подчеркивает Коулмандас.

Издание отмечает, что благодаря ее подходу женщины получили работу, дети — образование, а регион — надежду.

Следующий шаг — Song Saa Reserve. Это 200 гектаров земли у храма Бантей Срей в Сиемреапе, где появятся отели, обучающие центры и проекты по восстановлению леса. По словам предпринимательницы, они создают не просто отдых, а пространство, которое "живет и развивает окружающий мир".

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