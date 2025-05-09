Турист произнес "запрещенное" слово на борту круизного лайнера: что случилось дальше (видео)

Некоторые слова кажутся безобидными, но в определенных местах они звучат как тревожный сигнал. Один из пассажиров круиза Royal Caribbean случайно произнес "Титаник", и этим вызвал настоящую панику среди отдыхающих.

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Об этой истории вспоминает Lad Bible.

Блогер Марк Себастьян, известный своими юмористическими обзорами круизной жизни, провел девять месяцев в путешествии по Южной Америке и Антарктиде на борту лайнера Royal Caribbean. За это время он делился с подписчиками забавными моментами, неудобствами и наблюдениями. Однако один из его роликов неожиданно стал вирусным из-за слова, которое оказалось "табу" на борту.

Все произошло за обедом в одной из главных столовых лайнера. В попытке сделать шутку и продемонстрировать осведомленность, Себастьян с энтузиазмом поделился, что их лайнер всего на 100 футов (чуть более 30 метров) длиннее "Титаника". Казалось бы, невинное сравнение, но реакция гостей и персонала оказалась шокирующей.

"Когда я это сказал, все буквально замерли. Люди перестали есть, приборы упали, официанты ахнули и застыли. Казалось, что я произнес проклятие", — вспоминает он.

Один из его спутников по обеду наклонился к нему и с напряженной улыбкой прошептал: "Эй, может, не будем говорить об этом?"

Блогер Марк Себастьян Фото: TikTok

Марк был искренне удивлен.

"Кто это знал? Я не знал. Никакого предупреждения, никакой инструкции. Ни слова об этом в буклете правила поведения на борту", — отметил блогер.

Тем не менее, его подписчики в TikTok восприняли историю с юмором.

"Если я еду в круиз, я определенно хочу обсудить "Титаник" и OceanGate", "Без обсуждения "Титаника" я вообще не чувствую себя в отпуске",""Титаник" для круиза — это как "Макбет" для театра. Просто не говори это слово", — писали они.

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