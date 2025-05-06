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МирФан

Пенсионеры выбрали лайнер вместо дома и теперь каждый раз просыпаются в новой стране (фото)

Пенсионеры живут на круизном лайнере, дом на воде, круизный лайнер, путешествие, квартира на круизном лайнере, отказались от дома,
Фото: Realtor | Джон и Мелоди Хеннесси

Джон и Мелоди Хеннесси из США отказались от наземной недвижимости ради дома на воде. Их новая квартира на круизном лайнере MV Narrative даст им возможность пожизненно путешествовать без забот о готовке, уборке и логистике.

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Об этом пишет Realtor.

Джон и Мелоди Хеннесси из Флориды (США) решили отказаться от традиционного образа жизни пенсионеров и вместо уютного дома в пригороде выбрали открытое море. Пара вложила $10 000 в качестве депозита за апартаменты на борту MV Narrative — роскошного жилого лайнера от компании Storylines, который должен отправиться в свое первое кругосветное плавание в 2027 году.

Их будущая каюта RU-3 — это жилое пространство с одной спальней, ванной комнатой и личным балконом, оцененные в 2,7 млн долларов США. Судно предлагает 530 меблированных резиденций, стоимость которых варьируется от $1 млн за студию до $8 млн за двухуровневые апартаменты. Для тех, кто не готов к полной покупке, компания предлагает возможность долевого владения, где до четырех человек могут совместно приобретать жилье.

Пенсионеры живут на круизном лайнере, дом на воде, круизный лайнер, путешествие, квартира на круизном лайнере, отказались от дома, спальня, апартаменты, каюта Fullscreen
Жилое пространство с одной спальней
Фото: Realtor
Пенсионеры живут на круизном лайнере, дом на воде, круизный лайнер, путешествие, квартира на круизном лайнере, отказались от дома, спальня, апартаменты, каюта Fullscreen
Спальная комната
Фото: Realtor

После продажи своей художественной галереи и полутора лет путешествий в доме на колесах, Хеннесси устали от утомительного планирования и технического обслуживания. Они начали бронировать круизы на длительные сроки и влюбились в идею постоянного движения. Плавучее жилье стало для них идеальным решением: минимальный быт, максимальная свобода.

На борту MV Narrative пассажиры смогут наслаждаться ресторанами, фитнес-залами, бассейнами, концертами, мастер-классами, а также голосовать за маршруты будущих путешествий. Судно будет двигаться медленно, позволяя останавливаться в портах на несколько дней. Любимыми направлениями пары уже стали Бора-Бора, Санторини и Хорватия.

Пенсионеры живут на круизном лайнере, дом на воде, круизный лайнер, путешествие, квартира на круизном лайнере, отказались от дома, Fullscreen
На борту MV Narrative пассажиры смогут наслаждаться ресторанами, фитнес-залами, бассейнами и концертами
Фото: Realtor

Компания утверждает, что уровень медицинской помощи на лайнере будет соответствовать современным больницам. На борту предусмотрены блоки интенсивной терапии, аппараты ИВЛ и диализа, а также штат из врачей, диетологов, стоматологов и других специалистов. Для предупреждения заболеваний каждый житель будет носить биомонитор и получать профилактическую помощь при первых симптомах.

Тем не менее, эксперты предостерегают: несмотря на роскошную концепцию, инвестиция в подобную недвижимость остается рискованной. Круизные аппартаменты не привязаны к земле, а это снижает их долгосрочную стоимость. К тому же, не исключены ограничения в случае новых пандемий, как это уже происходило во времена COVID-19.

Но Джон и Мелоди не беспокоятся. В списке их будущих маршрутов — Галапагосские острова, джунгли Амазонки и страны Африки.

"Мы не ощущаем свой возраст", — говорит 65-летняя Мелоди.

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