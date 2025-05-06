Пенсионеры выбрали лайнер вместо дома и теперь каждый раз просыпаются в новой стране (фото)

Джон и Мелоди Хеннесси из США отказались от наземной недвижимости ради дома на воде. Их новая квартира на круизном лайнере MV Narrative даст им возможность пожизненно путешествовать без забот о готовке, уборке и логистике.

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Об этом пишет Realtor.

Джон и Мелоди Хеннесси из Флориды (США) решили отказаться от традиционного образа жизни пенсионеров и вместо уютного дома в пригороде выбрали открытое море. Пара вложила $10 000 в качестве депозита за апартаменты на борту MV Narrative — роскошного жилого лайнера от компании Storylines, который должен отправиться в свое первое кругосветное плавание в 2027 году.

Их будущая каюта RU-3 — это жилое пространство с одной спальней, ванной комнатой и личным балконом, оцененные в 2,7 млн долларов США. Судно предлагает 530 меблированных резиденций, стоимость которых варьируется от $1 млн за студию до $8 млн за двухуровневые апартаменты. Для тех, кто не готов к полной покупке, компания предлагает возможность долевого владения, где до четырех человек могут совместно приобретать жилье.

Жилое пространство с одной спальней Фото: Realtor Спальная комната Фото: Realtor

После продажи своей художественной галереи и полутора лет путешествий в доме на колесах, Хеннесси устали от утомительного планирования и технического обслуживания. Они начали бронировать круизы на длительные сроки и влюбились в идею постоянного движения. Плавучее жилье стало для них идеальным решением: минимальный быт, максимальная свобода.

На борту MV Narrative пассажиры смогут наслаждаться ресторанами, фитнес-залами, бассейнами, концертами, мастер-классами, а также голосовать за маршруты будущих путешествий. Судно будет двигаться медленно, позволяя останавливаться в портах на несколько дней. Любимыми направлениями пары уже стали Бора-Бора, Санторини и Хорватия.

На борту MV Narrative пассажиры смогут наслаждаться ресторанами, фитнес-залами, бассейнами и концертами Фото: Realtor

Компания утверждает, что уровень медицинской помощи на лайнере будет соответствовать современным больницам. На борту предусмотрены блоки интенсивной терапии, аппараты ИВЛ и диализа, а также штат из врачей, диетологов, стоматологов и других специалистов. Для предупреждения заболеваний каждый житель будет носить биомонитор и получать профилактическую помощь при первых симптомах.

Тем не менее, эксперты предостерегают: несмотря на роскошную концепцию, инвестиция в подобную недвижимость остается рискованной. Круизные аппартаменты не привязаны к земле, а это снижает их долгосрочную стоимость. К тому же, не исключены ограничения в случае новых пандемий, как это уже происходило во времена COVID-19.

Но Джон и Мелоди не беспокоятся. В списке их будущих маршрутов — Галапагосские острова, джунгли Амазонки и страны Африки.

"Мы не ощущаем свой возраст", — говорит 65-летняя Мелоди.

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