Похоже на лабиринт: вид на поселение с высота птичьего полета поразил людей (фото)

Симметричная планировка поселения Rotonda West во Флориде (США), напоминающая ломтики пиццы, поразила пользователей соцсетей и заинтересовала СМИ.

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Снимком поделился пользователь с ником cgatlanta на популярном форуме Reddit.

Фотография с самолета, на которой запечатлена поразительно симметричная круглая застройка во Флориде (США), вызвала бурное обсуждение среди пользователей соцсетей. Снимок, опубликованный 1 мая пользователем cgatlanta, демонстрирует необычное сообщество Rotonda West в округе Шарлотт.

"Выглянул в окно самолета, летевшего в Миссисипи, и увидел это странное поселение", — написал автор поста.

На снимке отчетливо видно, как улицы расходятся от центра, напоминая круги на полях или гигантскую мишень, чем и привлекли внимание пользователей.

Rotonda West состоит из центрального узла и восьми радиальных секторов Фото: Reddit

Некоторые комментаторы сравнили застройку с "Тысячелетним соколом" из "Звездных войн", другие — с формой Пакмана.

"Самое странное — это пустые участки рядом, где улицы есть, а домов нет", — написал один из пользователей.

Как пояснил риелтор Алексей Моргадо, такая форма застройки была задумана еще в конце 1960-х годов Джо Кляйном, главой компании Cavanagh Communities. Строительство началось в 1970-м, а первые жители въехали в 1971 году. Моргадо добавил, что круглая планировка вдохновлена радиальной структурой таких городов, как Париж и Вашингтон.

Rotonda West состоит из центрального узла и восьми радиальных секторов, напоминающих ломтики пиццы. По словам Моргадо, такой дизайн обеспечивает удобную транспортную систему, быстрый доступ к медицинским и общественным службам, а также способствует рациональному городскому планированию. Район украшен каналами и зелеными зонами, а на его концепцию повлияли планировки аэродромов времен Второй мировой войны.

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