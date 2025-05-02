"Дом злобы": женщина придумала оригинальную месть после развода (видео)

Построенный в 1925 году после спора за землю, "Дом злобы" в США вновь ищет нового владельца. Ширина здания составляет всего 55 дюймов (около 1,4 м).

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Об этом пишет Realtor.com.

В Сиэтле (США) за 799 000 долларов выставлен на продажу "Дом злобы" — крошечное, но нашумевшее здание, шириной всего 55 дюймов (около 1,4 м) в самом узком месте. Построенное в 1925 году, оно давно стало городской легендой и символом весьма нестандартной реакции на бракоразводный процесс и спор о земле.

По словам нынешней владелицы Эмили Кэнджи, дом появился в результате ожесточенного конфликта между бывшими супругами. Женщина, которой в разводе достался небольшой треугольный участок площадью всего 3090 квадратных футов, якобы пришла в ярость, когда ее бывший муж или его сосед отказался выкупить эту землю по разумной цене. В отместку она решила построить на этом крошечном клочке земли полноценное жилье, намеренно загородив вид на двор и испортив потенциальную ценность соседнего участка.

Здание давно стало городской легендой

Другая версия истории утверждает, что инициатором был вовсе не бывший супруг, а землевладелец, которому предложили "оскорбительно низкую" цену за этот участок. Он втиснул туда здание, ставшее на века местной достопримечательностью.

Дом получил свое прозвище, Montlake Spite House, именно за то, что был построен "назло". Его клиновидная форма напоминает каплю, зажатую между двумя участками. Несмотря на скромную площадь, 860 квадратных футов, внутри поместились две спальни, две ванные комнаты, кухня, гостиная и даже отдельный вход для арендаторов.

Дом напоминает каплю Фото: Realtor Внутри поместились две спальни Фото: Realtor

С момента своего первого упоминания в 1980-х годах дом претерпел значительную реконструкцию. Фасад стал сине-серым, обновлены крыша, коммуникации, кухня. Но его оригинальная планировка и замысел (акт мести, заключенный в дерево и бетон) остались нетронутыми.

Эмили Кэнджи, купившая дом в 2019 году, называет его "маленьким куском сыра" и уверяет, что жить в нем удивительно удобно, несмотря на узкие углы и необычные пропорции.

"Это напоминает мне ванные комнаты в Нью-Йорке. Только тут хотя бы кровать не стоит над унитазом", — пошутила американка.

Ранее Фокус сообщал, что пара обнаружила старинные артефакты в стенах дома 16 века. Эмми Брукман и ее жених Нортон Джонстон из Великобритании ожидали легкий ремонт, но вместо этого нашли кости и магические предметы.

Также стало известно, что мужчина заработал на дом, сдавая банки и бутылки. Дэмиан Гордон из Австралии заработал на сборе мусора 46 тысяч долларов и использовал эти деньги, чтобы внести первый взнос за дом.