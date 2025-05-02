"Дім злоби": жінка придумала оригінальну помсту після розлучення (відео)

Побудований 1925 року після суперечки за землю, "Дім злості" у США знову шукає нового власника. Ширина будівлі становить лише 55 дюймів (близько 1,4 м).

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Про це пише Realtor.com.

У Сіетлі (США) за 799 000 доларів виставлено на продаж "Дім злості" — крихітну, але гучну будівлю завширшки всього 55 дюймів (близько 1,4 м) у найвужчому місці. Побудована 1925 року, вона давно стала міською легендою і символом вельми нестандартної реакції на шлюборозлучний процес і суперечку про землю.

За словами нинішньої власниці Емілі Кенджі, будинок з'явився внаслідок запеклого конфлікту між колишнім подружжям. Жінка, якій у розлученні дісталася невелика трикутна ділянка площею всього 3090 квадратних футів, нібито розлютилася, коли її колишній чоловік або його сусід відмовився викупити цю землю за розумною ціною. В помсту вона вирішила побудувати на цьому крихітному клаптику землі повноцінне житло, навмисно загородивши вид на двір і зіпсувавши потенційну цінність сусідньої ділянки.

Будівля давно стала міською легендою

Інша версія історії стверджує, що ініціатором був зовсім не колишній чоловік, а землевласник, якому запропонували "образливо низьку" ціну за цю ділянку. Він втиснув туди будівлю, що стала на століття місцевою визначною пам'яткою.

Будинок отримав своє прізвисько, Montlake Spite House, саме за те, що був побудований "на зло". Його клиноподібна форма нагадує краплю, затиснуту між двома ділянками. Попри скромну площу, 860 квадратних футів, усередині помістилися дві спальні, дві ванні кімнати, кухня, вітальня і навіть окремий вхід для орендарів.

Будинок нагадує краплю Фото: Realtor Усередині помістилися дві спальні Фото: Realtor

З моменту своєї першої згадки у 1980-х роках будинок зазнав значної реконструкції. Фасад став синьо-сірим, оновлено дах, комунікації, кухню. Але його оригінальне планування і задум (акт помсти, укладений у дерево і бетон) залишилися недоторканими.

Емілі Кенджі, яка купила будинок 2019 року, називає його "маленьким шматком сиру" і запевняє, що жити в ньому напрочуд зручно, попри вузькі кути й незвичайні пропорції.

"Це нагадує мені ванні кімнати в Нью-Йорку. Тільки тут хоча б ліжко не стоїть над унітазом", — пожартувала американка.

Раніше Фокус повідомляв, що пара виявила старовинні артефакти в стінах будинку 16 століття. Еммі Брукман та її наречений Нортон Джонстон з Великої Британії очікували на легкий ремонт, але замість цього знайшли кістки та магічні предмети.

Також стало відомо, що чоловік заробив на будинок, здаючи банки та пляшки. Деміан Гордон з Австралії заробив на зборі сміття 46 тисяч доларів і використав ці гроші, щоб внести перший внесок за будинок.